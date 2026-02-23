La creatività di "RemoSan"

Tutto è nato quasi per caso. Il 2 febbraio, nel corso di una «call to action», ossia di un invito esplicito, Radio2 ha chiesto agli ascoltatori/utenti di pubblicare sui propri profili la loro canzone inedita più assurda e surreale. L'iniziativa si chiama RemoSan ed è effettivamente uno spin off (al contrario) di Sanremo. Non canzoni inedite, ma versioni inedite. Risultato: boom. In pochi giorni sono arrivati centinaia di brani, i più surreali e divertenti, a dimostrazione di come la radio possa continuare a essere una scintilla di creatività anche al tempo dei social e dei meme. E quindi ora RemoSan diventa anche uno spazio fisico. Da mercoledì 25 a sabato 28 febbraio, Radio2 coinvolgerà un team di creator, una vera e propria «Radio2 Social Squad» alla scoperta di alcuni dei brani più divertenti pubblicati nelle scorse settimane. La diretta streaming (che sarà visibile in contemporanea su Instagram, TikTok e su @rairadio2) si svolgerà dallo studio Radio2/Siae, che è piazzato proprio di fronte al Teatro Ariston.

Sarà una sorta di «live show» con incontri di creator, ospiti musicali, tante sorprese, ma soprattutto i «momenti reaction» durante i quali i presenti ascolteranno e commenteranno insieme agli ascoltatori le canzoni non-sense pubblicate dai follower di Radio2. Un modo di giocare con il Festival e con la radio, allargandone ulteriormente i confini.