Italo-americano Salvatore Michael Sorrentino è nato a New York nel '69 e ha la cittadinanza sia italiana che americana

Esattamente cinquant’anni fa, nel periodo di Natale del 1976, Salvatore Michael Sorrentino debuttava sul palcoscenico del Teatro 2000 di Napoli. Aveva 7 anni e da quel momento sarebbe diventato per tutti Sal Da Vinci. Il piccolo Sal recitava a fianco di papà Mario, una leggenda della sceneggiata napoletana, in

Miracolo di Natale, nel ruolo di un bambino cieco che riacquista la vista. Oggi, mezzo secolo dopo e alla fine di quella che definisce «un’attesa lunghissima, con tante porte chiuse in faccia», il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo è uno dei protagonisti più amati della scena musicale: e questo è certo il suo momento d’oro.

Raiuno celebra Sal Da Vinci con Meravigliosamente (la seconda serata andrà in onda venerdì 27), varietà di prim’ordine con la partecipazione della modella Bianca Balti e dell’attrice Iaia Fiastri, una carrellata di canzoni e di ricordi con gli amici che lo hanno accompagnato al successo.

Proprio il Natale è il fil rouge che collega tante avventure del cantante: il suo nuovo disco, in uscita il 27 novembre, è infatti in gran parte una compilation dei più noti classici natalizi. Il titolo, Sal Da Claus, è una trovata: il cantante lo ha presentato sul suo canale Instagram da 800 mila follower con un video già virale. Vestito come il «vero» Santa Claus, viene sorpreso da una bambina mentre lascia i doni sotto l’albero. Ma non basta: ogni giorno l’artista pubblica un nuovo post, in cui rivela i super ospiti che hanno partecipato al disco, come il crooner Michael Bublé, Tiziano Ferro e TonyPitony.

A coronare il momento magico di Sal Da Vinci, c’è anche una terza novità: l’arrivo nelle librerie il 24 novembre di Per sempre Sal, autobiografia di uno che ci ha creduto sempre (Mondadori), scritta con la giornalista Carola Carulli.

La sua è stata una sfida in salita, vinta grazie a una determinazione di ferro. «Non ho mai mollato, neppure davanti a certe difficoltà che sembravano insormontabili», sono parole sue. Il libro mescola i ricordi più significativi di cinquant’anni di carriera alle emozioni più private. Fin da bambino, quando recitava nelle sceneggiate, aveva un sogno che non si è mai spento: diventare un cantante puro. Per realizzarlo, Sal ha attraversato le esperienze più diverse, dal film cult Il motorino (qualche spezzone si trova ancora su YouTube), alla partecipazione con Carlo Verdone in Troppo forte e ai musical sempre sold out.

L’obiettivo restava però sempre il Festival di Sanremo, che rifiutò il cantante ben 13 volte: certi pregiudizi legati a all’etichetta di neomelodico gli hanno spesso giocato contro. Per questo l’anno scorso, quando stravinse la gara con Per sempre sì, la canzone più tormentone degli ultimi anni, si inginocchiò sul palco: aveva ottenuto la sua rivincita. Come Sal racconta nella sua autobiografia, la vita non gli ha però risparmiato la paura più tremenda per un genitore: la grave malattia del figlio Francesco, il secondogenito, che aveva solo un anno e mezzo. Guarì, grazie al cielo: il cantante fa un delicato collegamento fra la guarigione del bambino e Papa Karol Wojtyla, per il quale cantò in pubblico Salve Regina. Anche il cognome della dottoressa che aveva in cura suo figlio, Di Grazia, fu per lui un segno.

Il momento è perfetto per Sal pigliatutto: quest’anno la canzone napoletana classica è stata candidata a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco e lui ne è l’interprete per eccellenza.