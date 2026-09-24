Ecco il duetto (mancato) di Gino Paoli e Vanoni

Come te nessuna mai. E allora quando Ornella Vanoni non c’è più stata per cantare

Quando ti rivedrò, per Gino Paoli, l’autore del brano, è stato impensabile sostituirla con un’altra voce: al suo posto un soffio, quello dei fiati del jazzista Paolo Fresu. E poi anche Gino Paoli non c’è stato più, e ora questo pezzo inedito, prodotto da Adriano Pennino, è stato pubblicato ieri, nella notte fra quelli che sarebbero stati i compleanni di Vanoni e Paoli, il 22 settembre lei, il 23 lui. Da domani, 25 settembre, Quando ti rivedrò sarà disponibile nella nuova edizione della raccolta Appunti di un lungo viaggio di Gino Paoli (Sugar).

In questo lungo viaggio, si dava per scontato che Ornella Vanoni e Gino Paoli si sarebbero rivisti: il «quando» è spettato al destino. Dopo la morte della cantante milanese, il 25 novembre dell’anno scorso, Paoli aveva spiegato: «Come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa. Così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste. Almeno per me. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla: l’aspettavo a casa mia, a Nervi, di lunedì e invece... Tipico suo, in fondo». Era stato Paoli a decidere il da farsi: «Nessuno poteva prendere il suo posto. Però riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che oltre a essere uno straordinario musicista era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. Secondo me, per una volta, non avrebbe brontolato nemmeno lei». Chissà. Tocca però a Paolo Fresu proseguire la storia del pezzo: «Caterina Caselli mi chiama e mi chiede di andare in studio per mettere la mia tromba sul brano. La voce di Gino è profonda ed emozionata. Il testo è magnifico». Ma poi, il 26 marzo scorso, «anche Gino decide di andarsene senza avvisare nessuno. Tipico loro, in fondo». Quando ti rivedrò ti sentirò, anche, in una canzone.