Mai vista una Elisa così en plein air , così disposta generosamente edolorosamente a raccontarsi, insomma così a tutto tondo. «È l’album più centrato su di me che io abbia pubblicato negli ultimi tempi» dice a Milano in unagelida Triennale parlando delle undici nuove canzoni di Kintsugi , il disco che esce domani 27 novembre e che è una spietata fotografia dei propri stati d’animo, delle loro evoluzioni e delle ferite che lentamente provano a rimarginarsi. «Mi sono ritrovata davanti a rivoluzioni e cambiamenti », spiega lei riferendosi alla separazione dal marito Andrea Rigonat ma non solo a quella. «Ho sentito dentro di me una grande richiesta di attenzione», anticipa sedendosi sulla poltrona al centro del palco, forse un po’ tesa, sicuramente elegantissima in un abito rosso «che ho messo perché fa freddo». Da Amore è fino a

Pauradi stare bene (con la partecipazione di Cesare Cremonini) il nuovo disco di Elisa nei suoni ha le nervature eleganti di Dardust e le firme belle e varie di Matteo Cantaluppi, Giorgio Poi, Federica Abbate, Katoo e Jacopo Ettorre che offrono una omogenea varietà stilistica ma non cambiano le carte in tavola. Che sia un disco di Elisa si capisce dalla prima nota fino all’ultima e tanto di cappello alla coraggiosa sincerità di un’artista che, alla vigilia dei trent’anni di carriera,si racconta ancora senza fronzoli, senza giri di parole, senza filtri. «Il dolore prende il suo senso pieno soltanto se porta alla consapevolezza.

Kintsugi è un album verticale, non è entertainment , scava dentro le ferite». Sono canzoni, queste, che non arrivano da una folgorazione immediata ma sono frutto di una lenta riflessione. Ma non solo. C’è F.O.M.O. I , che è più autoriferita, e c’è F.O.M.O. II che allarga lo sguardo al «sanguinamento di una ferita collettiva », quella che ha portato tanti giovani a protestare (anche con violenza). «L’autoritarismo e il fascismo creano crepe dalle quali esce ancora sangue e non oro», dice lei riferendosi a una tecnica artistica tradizionale giapponese che è diventata anche una filosofia: la riparazione di ceramiche e porcellane con polvere d’oro. I frammenti rimangono visibili, l’oro è il segno delle cicatrici. Non è soltanto una tecnica manuale di riparazione. È anche un metodo esistenziale e una reazione vitale. Elisa ha una enorme ferita, disastrosa e antica, che solo da poco ha avuto la forza di rivelare: una violenza subita da bambina a otto anni e sepolta per anni. «Il senso di colpa che ti rimane addosso è un paradosso perché in realtà tu non sei colpevole di niente. E poi hai paura che, se lo racconti, non ti crederanno. Alla fine, in certi momenti arrivi pure a pensare che non sia accaduto nulla ». Commozione. Difficile incontrare un’artista così capace di mettersi a nudo. E così entusiasta, in attesa del concerto di Campovolo dell’11 settembre 2027, da dire che vive «un grande lusso perché dopo trent’anni sono ancora innamorata pazza del mio lavoro».