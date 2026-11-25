È morto Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran. Aveva 65 anni e da tempo combatteva contro un tumore alla prostata al quarto stadio, diagnosticato nel 2018. Il musicista si è spento lunedì nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei familiari. La notizia è stata annunciata dalla band e confermata dalla famiglia. Taylor aveva fatto parte della formazione britannica durante gli anni del suo massimo successo internazionale, contribuendo con la sua chitarra a definire il sound di alcuni dei più celebri brani degli anni Ottanta. A ricordarlo è stata anche la moglie Tracey, che ha parlato a nome della famiglia: “Per il mondo Andy era un chitarrista straordinario, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre amorevole e il nonno più orgoglioso. Era la roccia della nostra famiglia. Per tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta al primo posto. Niente lo rendeva più felice che averci tutti insieme”.

L’arrivo nei Duran Duran e il successo mondiale

Nato il 16 febbraio 1961 a Tynemouth, nel Northumberland, e cresciuto nella vicina Cullercoats, Andy Taylor aveva ricevuto la sua prima chitarra a undici anni, un regalo di Natale che avrebbe segnato il suo futuro. Dopo le prime esperienze con gruppi locali e alcune tournée nelle basi militari britanniche in Europa, nel 1980 decise di rispondere a un annuncio pubblicato sulla rivista musicale Melody Maker, che cercava un chitarrista per una band di Birmingham. Dopo un’audizione entrò nei Duran Duran, gruppo nato due anni prima e già attivo nella scena musicale inglese. La formazione, completata da Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, iniziò a esibirsi regolarmente al locale Rum Runner di Birmingham. Il loro look eccentrico, fatto di acconciature elaborate e trucco vistoso, li avvicinò al movimento New Romantic, che avrebbe caratterizzato una parte importante della musica britannica di quegli anni. La firma con la casa discografica EMI arrivò dopo appena otto mesi dall’ingresso di Taylor. Il successo non tardò, l’album d’esordio “Duran Duran”, pubblicato nel 1981, raggiunse il terzo posto nelle classifiche britanniche. L’anno successivo arrivò “Rio”, disco che consacrò il gruppo a livello internazionale con canzoni come “Hungry Like the Wolf” e “Rio”. Nel 1983 fu la volta di “Seven and the Ragged Tiger”, che conquistò il primo posto nel Regno Unito.

Gli anni d’oro, MTV e il progetto Power Station

I Duran Duran furono tra i primi gruppi a beneficiare della diffusione di MTV negli Stati Uniti. I loro videoclip, caratterizzati da scenografie spettacolari, riprese cinematografiche e ambientazioni esotiche, contribuirono a costruire un’immagine riconoscibile in tutto il mondo. Alcuni furono girati in Sri Lanka e ad Antigua, con produzioni particolarmente ambiziose per l’epoca. Nel 1984 arrivarono altri due grandi successi, “The Reflex” e “The Wild Boys”, mentre la band era ormai diventata uno dei fenomeni musicali più popolari del decennio. Ma dietro l’immagine patinata si nascondevano anche tensioni personali, ritmi di lavoro estenuanti e problemi legati agli eccessi. In quel periodo Taylor e il bassista John Taylor, suo omonimo ma non parente, diedero vita insieme a Robert Palmer e al batterista Tony Thompson degli Chic al progetto parallelo Power Station. L’album omonimo del 1985 ottenne un importante riscontro commerciale, arrivando al sesto posto negli Stati Uniti.

L’addio alla band e la reunion del 2001

Nel 1986 Andy Taylor lasciò i Duran Duran. Stanco delle tensioni interne e dello stile di vita che aveva accompagnato gli anni del successo, si trasferì a Los Angeles, dove iniziò a collaborare con Steve Jones, ex chitarrista dei Sex Pistols. Da quell’esperienza nacquero alcuni brani solisti, tra cui “Take It Easy” e “I Might Lie”, oltre all’album “Thunder”, pubblicato nel 1987. Negli anni successivi lavorò anche come produttore, collaborando tra gli altri con Rod Stewart e con i gruppi Thunder e The Almighty. Nel 2001 arrivò il ricongiungimento con i componenti originali dei Duran Duran, che tornò a esibirsi nella formazione storica. La reunion portò a un tour mondiale e alla pubblicazione di “Astronaut” nel 2004. L’esperienza, tuttavia, durò poco: nel 2006 Taylor lasciò nuovamente il gruppo, spiegando in seguito di essere insoddisfatto delle difficoltà creative e delle tensioni con la gestione della band.

La diagnosi di tumore

Nel 2018 al musicista venne diagnosticato un tumore metastatico alla prostata al quarto stadio. La malattia divenne di dominio pubblico soltanto nel novembre 2022, quando i Duran Duran entrarono nella Rock & Roll Hall of Fame. Taylor non poté partecipare alla cerimonia a causa delle sue condizioni di salute e affidò ai compagni una lettera, successivamente pubblicata sul sito ufficiale del gruppo. “Anche se la mia condizione attuale non è immediatamente pericolosa per la vita, non esiste una cura”, aveva scritto, raccontando di aver subito una battuta d’arresto dopo un periodo in cui le terapie gli avevano consentito di stare meglio. Nonostante la malattia, continuò a lavorare alla musica e nel 2023 tornò a collaborare con i Duran Duran per l’album “Danse Macabre”. La band ha voluto ricordarlo sottolineando il contributo che aveva dato fin dagli esordi: “Andy era presente fin dall’inizio della nostra storia. Quando arrivò a Birmingham dal nord-est dell’Inghilterra, con una chitarra e una fiducia incrollabile in quello che avremmo potuto diventare, portò nella nostra musica un’energia e una personalità inconfondibili. Il suo modo di suonare ha dato forza alle canzoni che ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo”. Andy Taylor lascia la moglie Tracey, i quattro figli Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina e il nipote Albie. Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti di una stagione musicale che ha segnato profondamente gli anni Ottanta.