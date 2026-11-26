Sette anni lontano da uno studio di registrazione, altrettanti lontano dal palco. Paola Turci avvicina i concetti di rinascita e di memoria e si racconta con un album «Amore a dismisura», uscito a inizio ottobre -, un tour atteso per il 2027 ma, quel che conta in queste settimane, due tappe speciali intitolate «Live a dismisura»: il 29 novembre la cantautrice romana è attesa a Milano alla Santeria Toscana, mentre il bis è previsto a Roma il 3 dicembre. «Sono stati anni complicati, fatti di una pandemia, di cambiamenti e anche di sbagli. Sono tornata a vivere nella mia città, lentamente ho ricominciato a scrivere». Che per Paola Turci significa comporre, da sola e qualche volta in compagnia (ad esempio «Miss», sulla violenza sulle donne, firmata da Francesco Bianconi dei Baustelle), come accade nei dieci brani di quest’ultimo disco dove il rock sostenuto da chitarre genuine si alterna alle ballate più intime. Tutto da assaggiare nei live anche se, specifica, Paola Turci, «non eseguiremo tutti i brani dell’album dal vivo». Il plurale intende naturalmente la band nella quale «ci sono diversi musicisti con cui ho lavorato in studio, volevo mantenere il sound diretto, analogico. In queste due date suoneremo senza sequenze, né click, andremo insieme come è giusto che sia nello spirito dei concerti nei club». Il tema della memoria è ben presente in «Amore a dismisura» ed è una memoria innanzitutto emotiva. «La razionalità c’è sempre nella selezione dei ricordi, ma per ogni cosa che faccio l’emotività è dominante, ecco perché parlo anche di sbagli compiuti. Scrivere e suonare ciò che hai scritto è catartico. I riferimenti letterari nelle canzoni scritte sono parecchi, la cantautrice stessa ha affermato che il disco dialoga con tradizioni letterarie che vanno da Cesare Pavese a Pier Paolo Pasolini a Ingeborg Bachmann: «Mi piace leggere, ma anche acquistare libri in modo compulsivo sorride Perché ho la certezza che i libri se ne stanno lì, sugli scaffali, e poi ti chiamano al momento giusto». Il futuro prossimo per Paola Turci è stimolante, chissà se dentro ci sarà anche Sanremo: «Al Festival ci andrei sempre, ma se ci vai devi avere un ottimo motivo o un ottimo brano».