È con la Missa pro defunctis di Tomás Luis de Victoria (Roma, 1583) che sarà eseguita oggi in Duomo alle 19,30 il debutto discografico della Schola Cantorum Venerandae Fabricae, diretta e fondata da monsignor Massimo Palombella. Nomi altisonanti, un tuffo nel Rinascimento per un concerto e rispettivo cd Decca, disponibile anche in edizione deluxe in vinile, Gatefold 2 LP Kirigami. Operazione che porta la firma di Massimo Palombella, monsignore, accademico e musicista, per 9 anni direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina e vincitore, nel 2016, dell’Echo Klassik Award. Oggi è a Milano, dove nel 2025 ha fondato una compagine corale d’eccellenza attingendo alle migliori realtà formative milanesi e lombarde, selezionando cantanti professionisti che oggi costituiscono l’organico della Schola Cantorum Venerandae Fabricae. Attorno al coro è stata cucita una stagione concertistica ormai prossima alla conclusione che riprenderà nel 2027, in alternanza con l’orchestra barocca della Sinfonica, diretta da Ruben Jais. «Fare un cd è come scrivere un libro: i libri si scrivono se si ha qualcosa da dire. Per l’incisione discografica mi sono posto nella stessa prospettiva», spiega monsignor Palombella. Un progetto reso possibile dalla disponibilità di una compagine di professionisti «bravi e motivati. Colti. Tutti hanno condotto studi universitari e musicali». A intrigare, poi, è il pozzo di San Patrizio rappresentato dall’archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo: un patrimonio al quale attingere per riscoprire pagine come la Messa protagonista di questa incisione, poco frequentata ma tutt’altro che marginale nella storia musicale e liturgica. Una composizione che venne scelta anche per solennizzare le esequie di Silvio Berlusconi.

La registrazione è stata realizzata nel tornacoro, uno spazio focale per la resa sonora dell’ensemble, come prima hanno dimostrato studi del Politecnico di Torino. Una scelta con vantaggi e criticità. Tra i primi, la possibilità di restituire la dimensione ambientale del luogo, facendo percepire all’ascoltatore l’acustica autentica del Duomo. Tra le seconde, l’esposizione ai rumori provenienti dall’esterno, temporali compresi.

Monsignor Palombella fu nominato Maestro della Cappella Musicale Pontificia Sistina durante il pontificato di Benedetto XVI. Il Papa teologo e musicista, desideroso di imprimere una svolta sia alla Cappella sia al Pontificio Istituto di Musica Sacra, consapevole che la musica è un veicolo di evangelizzazione. Furono anni di grande visibilità per la Cappella Sistina, segnati da incisioni discografiche, anche premiate e da tournée internazionali.

E l’attuale Pontefice? «Non ha ancora fatto pronunciamenti sulla musica. In questo momento ci sono diverse questioni sul tavolo e la musica non è una priorità: col tempo si vedrà quali scelte farà, ma sono ottimista», osserva monsignor Palombella.

Un ottimismo che trova nuova linfa nelle parole di Riccardo Muti che proprio in questi giorni, al Festival di Musica e Arte Sacra a Roma, ha incontrato Papa Leone insieme ai Wiener Philharmoniker. «Il Papa ha finalmente restituito alla musica il suo significato e il suo compito: portare bellezza e pace». Parole che lasciano ben sperare.