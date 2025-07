"Sempre insieme da settimane". Fedez e Giulia Honegger, chi è la nuova fiamma del rapper

C'è una nuova ragazza al fianco di Fedez. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, numerosi flirt e le voci su un presunto coinvolgimento sentimentale con la cantante Clara, nelle ultime settimane il rapper è stato paparazzato spesso con una giovane stilista. I fotografi del settimanale Chi hanno immortalato la coppia prima a Milano poi a Marina di Pietrasanta e il gossip attorno alla nuova coppia dell'estate si è scatenato.

Il weekend in Versilia

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha documentato l'ultimo intenso weekend vissuto da Fedez in Versilia. Il rapper di Rozzano è stato ospite dell'amico Leonardo Maria Del Vecchio nel suo nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari a Marina Di Pietrasanta. Accanto a lui c'era la giovane stilista Giulia Honegger. " Dopo una cena, venerdì sera, al Crazy Pizza, il giorno seguente il rapper e Giulia sono stati a pranzo nel ristorante della spiaggia, hanno fatto un giro su una tavola da sup e, nel tardo pomeriggio, Fedez è andato al Twiga Beach a fare le prove per l'esibizione in programma sabato sera e c'era ancora lei", riferisce il settimanale. Le immagini raccontano di tre giorni vissuti fianco a fianco tra cene, pomeriggi in spiaggia e grande feeling.

Chi è Giulia Honegger

Di Giulia Honegger si hanno poche informazioni, una su tutte che è milanese e vive e lavora nel capoluogo lombardo. Giulia è una stilista e insieme all'amica Lucrezia Savoldi Bellavitis ha fondato un brand di moda, Ayme, "che unisce la visione minimalista e raffinata di Lucrezia e quella audace e intraprendente di Giulia", si legge sul sito del marchio. Castana, occhi verdi e fisico atletico, Giulia è molto riservata e nonostante il lavoro nel mondo della moda mantiene un basso profilo sui social network. Il suo profilo Instagram, forse anche per la frequentazione con Fedez, è infatti privato. Per il settimanale Chi, però, non ci sono dubbi: " Di certo Fedez frequenta Giulia ".

Sarà un tormentone stagionale o diventerà un classico?

Il rapper e la stilista sono stati fotografati insieme a bordo della Ferrari Roma Spider di Federico Lucia negli scorsi giorni, prima del weekend in Versilia, durante una serata a due trascorsa a. "", ironizza la rivista.