Finale Mondiale 2026, tutti pazzi per Shakira: indossa un abito con 200 mila cristalli Swarovski

A vent’anni di distanza dalla sua prima esibizione mondiale a Germania 2006, Shakira è tornata protagonista di una finale di Coppa del Mondo, esibendosi nell'Halftime Show della finale della FIFA World Cup 2026 presso il MetLife Stadium di New York. Gli occhi erano tutti puntati su di lei non solo perché la sua “Dai Dai” è l’inno dei Mondiali americani, ma soprattutto per il vestito sfoggiato durante la sua performance e realizzato appositamente per lei da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli.

L’abito con 200mila cristalli

La cantante colombiana si è esibita nell'intervallo della partita tra Argentina e Spagna. Per interpretare l'inno del Mondiale 2026 durante la cerimonia di chiusura Shakira ha chiesto a Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli, di realizzare l’abito dell’esibizione: un vestito di piume nelle tonalità del rosa e del giallo impreziosito con migliaia di cristalli. “Volevo che il look fosse forte, gioioso e celebrativo, qualcosa che riflettesse l'energia della performance, ma che rendesse anche omaggio all'importanza dell'occasione”, ha spiegato la popstar colombiana su Vogue. Dal canto suo Puglisi ha parlato dell'ingente lavoro artigianale, che c’è stato dietro alla realizzazione dell’abito: “E’ stato interamente ricamato a mano con oltre 200.000 cristalli Swarovski. Il body ha richiesto più di 120 ore di ricamo e due settimane di meticolosa lavorazione artigianale”. Shakira ha curato ogni dettaglio, compresa la scelta dei colori, personalizzati nelle tonalità della "golden hour" e ispirati a l'iconico motivo "Ray of Gold" di Roberto Cavalli.

Le parole per l’Argentina

Vent’anni fa, nella finale del 9 luglio a Berlino, Shakira portò fortuna agli Azzurri che, all'Olympiastadion, sconfissero la Francia ai rigori conquistando il Mondiale ‘06. Domenica 19 luglio, invece, Shakira avrebbe preferito gioire per la vittoria dell’Argentina vista i natali sudamericani, ma sul campo la Spagna ha avuto la meglio ai tempi supplementari.