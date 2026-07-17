Mondiale da record: svelati il prize money più ricco di sempre e l'anello per i campioni

Domenica 19 luglio, il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, farà da cornice alla finalissima tra Spagna e Argentina, pronte a contendersi il trofeo più prestigioso del calcio a livello globale. Da un lato scenderanno in campo i detentori del titolo guidati da Lionel Messi, alla terza finale consecutiva, dall'altro i campioni d'Europa in carica trascinati dal talento cristallino di Lamine Yamal.

Sarà l'atto finale di una manifestazione colossale e ampiamente discussa per la sua mole, che ha visto la partecipazione di 48 nazionali e lo svolgimento di ben 104 incontri totali: le stime della Fifa parlano di un evento che riuscirà a raggiungere quota 6 miliardi di contatti, per cui l'auspicio è quello di superare i circa 1,5 miliardi di spettatori che rimasero incollati agli schermi in occasione della finale di Qatar 2022.

Tra i tanti record che il torneo porterà con sé c'è anche quello del prize money più alto mai registrato. Il Consiglio della FIFA, durante il summit di Doha a dicembre 2025, aveva inizialmente approvato un budget di 727 milioni di dollari, che si decise di incrementare del 15% nel successivo meeting di aprile 2026 fino a raggiungere la ragguardevole cifra di 871 milioni di dollari (circa 764 milioni di euro), decisamente superiore rispetto ai 440 milioni di dollari stanziati per il Mondiale in Qatar del 2022.

Il successo in finale garantirà alla nazionale vincitrice un assegno storico da 50 milioni di dollari (circa 3,9 milioni di euro), il premio più alto mai registrato, ovvero 8 milioni in più di quanto incassò l'Argentina nell'ultima edizione (42 milioni). La federazione degli sconfitti metterà le mani su un assegno di ben 33 milioni di dollari (circa 28,9 milioni di euro). Il montepremi per le prime quattro posizioni si completa con i 29 milioni di dollari destinati alla terza classificata e i 27 milioni per la quarta: un piazzamento che Francia e Inghilterra si contenderanno sabato 18 luglio nella "finalina" per il terzo posto. Per quanto concerne gli altri premi, la distribuzione è la seguente:

Quarti di finale: 19 milioni di dollari;

Ottavi di finale: 15 milioni di dollari;

Sedicesimi di finale: 11 milioni di dollari;

Fase a gironi: 9 milioni di dollari;

Oltre ciò non bisogna dimenticare il gettone di presenza minimo da 12,5 milioni di dollari garantito a ognuna delle 48 nazionali iscritte, composto da 10 milioni come premio di ingresso e 2,5 milioni come contributo fisso per le spese di preparazione, indipendentemente dai punti conquistati.

È bene ribadire che si tratta del prize money che incasseranno le federazioni: saranno queste successivamente a elargire premi individuali per i calciatori e i membri dello staff tecnico, destinando loro una percentuale degli introiti. Se dal lato Argentina tutto tace, secondo indiscrezioni della stampa iberica, la Spagna destinerà a ciascuno un premio di 750mila euro lordi in caso di vittoria del titolo, che scenderà a 450mila euro lordi a fronte dell'incasso federale di circa 29 milioni previsto per il secondo posto.

Attesa anche un'altra importante novità: per la prima volta i vincitori non riceveranno solo coppa e medaglia, ma anche un anello celebrativo, oggetto chiaramente derivato dal gioiello che viene consegnato ai campioni degli sport nazionali statunitensi (basket NBA, football NFL, baseball MLB e hockey su ghiaccio NHL).

Il design del monile, svelato ufficialmente dalla Fifa, prevede dettagli estremamente curati. Da un lato verrà riprodotta in miniatura la Coppa del Mondo, dall'altro saranno aggiunti elementi grafici personalizzati che richiamano l'identità della nazionale vincitrice. Durante i festeggiamenti sul terreno di gioco, il capitano e l'allenatore riceveranno due prototipi a titolo simbolico: solo successivamente, una volta svelata l'identità dei trionfatori, saranno realizzati ad hoc quelli ufficiali, ovvero i 30 destinati a calciatori e membri dello staff.

La Fifa ha deciso

di far cassa ulteriormente, producendo 2.026 pezzi in tutto (come l'anno dell'edizione): esclusi i 30 sopra menzionati, gli altri 1.996 esemplari saranno venduti in tutto il mondo con tanto di certificato di autenticità.