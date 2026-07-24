Gerardina Trovato annulla il tour: “Devo operarmi d’urgenza”. Come sta la cantante

Per Gerardina Trovato il 2026 doveva essere l’anno della rinascita. Dopo i problemi affrontati negli ultimi anni, la cantante era pronta a tornare in tour davanti ai suoi fan, ma un serio problema di salute l’ha costretta ad annullare i concerti in programma. È stata lei stessa ad annunciare lo stop alla tournée pubblicando un video sui suoi canali social, in cui ha svelato di doversi sottoporre a due interventi chirurgici alle corde vocali.

Il video sui social

“Ero felice, felice davvero, perché dopo tanto, tanto tempo stavo per tornare in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia con un gruppo fortissimo di musicisti bravissimi e con il supporto del mio manager Enrico”, ha spiegato Gerardina Trovato. Nel filmato condiviso sul web la cantante siciliana ha spiegato cosa è accaduto nei giorni scorsi durante le prove del suo tour: “Ho sentito un dolore alla gola. Pensavo fosse stanchezza e che l’otorino mi avrebbe detto di riposare qualche giorno. Invece dopo la visita e la Tac con contrasto è venuto fuori che ho una cisti alla gola, che preme sulle corde vocali. Per questo, dovrò essere operata d’urgenza”.

Quello alle corde vocali è un problema piuttosto diffuso tra i cantanti. Nel 2023 era toccato a Tiziano Ferro fermarsi e poche settimane fa anche Eros Ramazzotti aveva annunciato uno stop forzato per motivi simili, spiegando di doversi sottoporre a un nuovo intervento alle corde vocali. Il cantante aveva comunicato la notizia sui social alla vigilia dell’ultima data del suo “Una storia importante World Tour” all’Allianz Stadium di Torino, rassicurando i fan sulla volontà di tornare presto sul palco dopo l’operazione.

L’intervento e la promessa ai fan

Provata dalla situazione e rammaricata per aver dovuto annullare il tour, Gerardina Trovato ha poi raccontato di essere rimasta molto colpita dall’esito degli accertamenti medici: “Le parole dell’otorino non mi hanno rassicurato sul fatto che sia benigno, ma poco importa. Dovrò subire due interventi: uno per rimuovere la cisti e uno alle corde vocali”. La cantante sarà ricoverata al Policlinico e, dopo l’operazione, dovrà affrontare un periodo di riabilitazione. Nel suo messaggio, però, ha voluto rassicurare i fan con una promessa: “Vi garantisco che tornerò a cantare come prima, anzi meglio di prima, e il prima possibile. Pregate per me. Vi voglio bene e spero di rivedervi presto sotto al palco insieme ai miei meravigliosi musicisti”.