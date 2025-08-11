I tempi lunghi di Radio 2

Tanti si chiedono come sarà il palinsesto invernale di Radio2, che non è ancora stato annunciato nonostante manchi circa un mese all'inizio della programmazione. Di certo l'arrivo all'improvviso a giugno del nuovo direttore Giovanni Alibrandi ha ritardato i tempi. Secondo L'Espresso, aveva chiesto una dilazione nella consegna del nuovo palinsesto ma i termini sarebbero scaduti. Non sarà facile per lui dare un'impronta diversa e vincente a una radio che l'ex direttrice Simona Sala aveva costruito passo dopo passo con un invidiabile equilibrio. Troppo netta resta ancora quell'impronta per cambiarla senza disorientare l'ascoltatore. In ogni caso, oltre al ritorno a ottobre inoltrato di Fiorello (sempre sia lodato), paiono sicuri gli arrivi di Belén Rodriguez e, in un'altra collocazione, di Elenoire Casalegno nella fascia del mattino. E se il mezzogiorno cambierà quantomeno assetto perché uno dei due conduttori di Non è un paese per giovani (Tommaso Labate) passa a Mediaset, rimangono incerte le collocazioni di Serena Bortone e di altri programmi-cardine. Per il resto, al momento sono solo voci.

Ad esempio a Lillo&Greg potrebbe essere affidata una fascia quotidiana, mentre Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini saranno confermati con Maschio Selvaggio, che andò benissimo alla prima edizione. Squadra che vince non si cambia e, forse, raddoppia.