Il maestro Gamba suona Bach accanto alla Madonnina

Concerto per piano solo sul tetto del Duomo. Questa sera, alle 19.30, sarà Michele Gamba, il protagonista della penultima Serata d’Incanto, la rassegna promossa dalla Veneranda Fabbrica sulle Terrazze della Cattedrale che si concluderà il 10 settembre. Ed è «una prima volta» per il maestro che dalla prossima settimana dirigerà la Traviata alla Scala. «È una cosa speciale suonare sul tetto di una Cattedrale (l’unica al mondo dove è possibile farlo, ndr), porterò Bach vicino alla Madonnina». Serioso il programma: Partita n. 4 in re maggiore, BWV 828 di Johann Sebastian Bach. «Chi non ama Bach? - si chiede Gamba - È stato il padre e il maestro di ogni musicista, sa unire anima e tecnica: ha una fama seriosa che nasce dalle partiture sacre, oltre che dai ritratti con parrucca, ma ha composto anche suite che somigliano a danze, spiritose, ironiche, arie leggere, insomma».

In vista della prossima direzione della Traviata che lo coinvolgerà la Scala dalla metà del mese fino a ottobre, Gamba si divide a metà. «Al mattino sono per Bach, lo considero come lo streching, perfetto per le articolazioni e per la mente, dalla tarda mattinata e per il resto della giornata mi dedico a Verdi». Nato e cresciuto a Milano, Gamba si sente un privilegiato, «sono fortunatissimo e riconoscente. Sto facendo esperienze irripetibili e so quanto sia importante godersele». I giovedì musicali sulle Terrazze del Duomo hanno contato 800 spettatori a serata, sempre il tutto esaurito. «Un’esperienza viva capace di parlare a pubblici diversi e che permette al monumento di connettersi alla vita della città» aveva detto alla presentazione il presidente della Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri. Giovedì prossimo, il 10 settembre, alle 19.30, si esibirà il «Quintetto con 2 viole» formato dal Quartetto della Veneranda Fabbrica e da Luca Ranieri: Andrea Pecolo e Stefano Lo Re al violino, Matteo Amadasi e Luca Ranieri alla viola e Alfredo Persichili al violoncello; il programma incentrato su Mozart.