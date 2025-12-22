Il mondo della musica piange Chris Rea. Il cantante britannico è morto a 74 anni

Chris Rea, apprezzato cantautore britannico diventato un'icona tra gli anni '80 e '90, è venuto a mancare nella giornata di oggi a tre soli giorni dal Natale, festività alla quale è strettamente connesso uno dei brani che più di tutti lo ha reso famoso in ambito internazionale, ovvero Driving Home For Christmas.

A comunicare la triste notizia una breve nota firmata dalla moglie Joan Lesley e le due figlie Josephine e Julia Cristina: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris" , si legge nel breve comunicato. "È venuto a mancare serenamente in ospedale questa mattina, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia”.

Chris, la cui ultima apparizione televisiva è stata al Mortimer and Whitehouse Gone Fishing nel 2020, ha registrato 25 album in studio, due dei quali hanno raggiunto la vetta della classifica degli album nel Regno Unito, The Road to Hell (1989) e il successivo Auberge (1991): complessivamente ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Figlio di padre italiano originario della provincia di Frosinone e madre irlandese, Rea entrò nel mondo della musica all'inizio degli anni '70: fu chitarrista e cantante dei Magdalene, coi quali vinse un concorso nazionale che tuttavia non portò alla stipulazione di un contratto. Abbandonò il gruppo per tentare la carriera da solista: nel 1978 il suo album di esordio Whatever Happened to Benny Santini? scalò le classifiche negli Usa fino a entrare in Top 20. Il risultato incoraggiante lo spinse a gettare la maschera e ad abbandonare lo pseudonimo Benny Santini, utilizzato fin dagli esordi coi Magdalene: come Chris Rea firmò i suoi due lavori Deltics, nel 1979, e Tennis, nel 1980. Stavolta non andò altrettanto bene, e il flop in Europa lo spinse, come da lui dichiarato in più di un'occasione, a prendere in considerazioone l'idea di ritirarsi.

Nonostante tutto paresse remare contro di lui, decise di andare avanti e i suoi sforzi furono premiati: le vette più alte della sua carriera le raggiunse tra gli anni '80 e '90 coi due LP New Light Through Old Windows (1988) e The Road to Hell (1989), quest'ultimo considerato dalla critica e dal pubblico l'album più iconico e importante della discografia. Numerosi i singoli di successo firmati da Rea in grado di consentirgli di scalare le classifiche musicali anche oltre i confini nazionali: su tutti Fool (If You Think It's Over) del 1978, Let it Loose e I Can Hear Your Heartbeat del 1983, I Don't Know What It Is But I Love It del 1984, Josephine del 1985 e On the Beach del 1986). Ma il pezzo in assoluto più amato è senza dubbio "Driving Home for Christmas”, del 1986: un brano che costantemente ogni singolo anno dal 2007 ritorna in vetta alle classifiche del Regno Unito durante le festività natalizie.

I suoi gravi problemi di salute lo portarono a ridurre il lavoro in studio e sui palchi, ma mai a fermarsi del tutto.

Nel 2017 subì un ictus, ma senza lasciarsi abbattere, dopo essersi ripreso, lo stesso anno pubblicò Road Songs for Lovers: durante il tour promozionale, nel mese di dicembre, collassò sul palco. La sua ultima apparizione nel 2020, poi scomparve completamente dalle scene.