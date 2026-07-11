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Musica |Il cantante è morto a 86 anni

Morte Peppino Di Capri, il ministro Mazzi: "Dedicato a lui il cammino per canzone napoletana patrimonio Unesco"

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha stabilito che il cammino per rendere patrimonio Unesco la musica napoletana sarà dedicato al famoso cantante scomparso

Morte Peppino Di Capri, il ministro Mazzi: "Dedicato a lui il cammino per canzone napoletana patrimonio Unesco"
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Il celebre cantante e pianista napoletano Peppino Di Capri si è spento questa mattina all'età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile. A commentare la scomparsa del grandissimo artista è stato anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha trovato nel cantante una motivazione in più per donare alla musica napoletana, unica e conosciuta in tutto il mondo, il giusto riconoscimento che le spetta.

"Apprendo con grande dolore della morte di Peppino Di Capri a cui mi legava un rapporto di amicizia", ha dichiarato il ministro alle agenzie di stampa. "Dedicheremo a lui il cammino per il riconoscimento della canzone napoletana a patrimonio dell'umanità perché proprio di quella canzone Peppino Di Capri è massima espressione", ha aggiunto. "Esprimo vicinanza alla famiglia. Riposa in pace Peppino, è stato bellissimo e grazie di tutto", ha infine concluso.

La proposta del ministro Mazzi non è del resto casuale.

Peppino Di Capri ha ricoperto un ruolo fondamentale nel vasto mondo della musica napoletana. A lui infatti il merito di aver reso la grande tradizione partenopea più conosciuta, moderna e accessibile. Senza mai per questo tradire l'anima, la genuinità, l'eleganza e la passionalità che la contraddistinguono.

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