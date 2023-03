Addio a Steve Mackey, è morto lo storico bassista dei Pulp: aveva 56 anni

A pubblicare il messaggio sui social media per annunciare la sua prematura scomparsa è stata la moglie Katie. Il musicista britannico Steve Mackey, bassista dei Pulp, è morto all'età di 56 anni. Il bassista è stato ricoverato in ospedale negli ultimi tre mesi per una malattia non rivelata dai familiari. "Siamo scioccati e devastati per aver detto addio al mio brillante e bellissimo marito – ha scritto la donna –. Steve era l'uomo più talentuoso che conoscessi, un musicista, produttore, fotografo e regista eccezionale. Era adorato da tutti coloro che incrociava nelle sue molteplici discipline creative. Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutto il personale del Servizio sanitario nazionale che ha lavorato instancabilmente per Steve. Ci mancherà oltre ogni dire" .

Chi era Steve Mackey

Nato a Sheffield, il 10 novembre 1966, Mackey si era affermato come bassista del gruppo alternative rock dei Pulp. Nel gruppo del frontman Jarvis Cocker era entrato nel 1989, subentrando ad Anthony Genn. Il suo primo album con la band fu "Separations", pubblicato nel 1991. Con il suo basso ha suonato negli album successivi dei Pulp "His 'n' Hers" (1994), "Different Class" (1995), "This Is Hardcore" (1998) e "We Love Life" (2001). Lo scorso ottobre Mackey aveva annunciato che non si sarebbe unito ai Pulp nel prossimo tour di reunion. Alla sua attività di musicista Steve Mackey ha affiancato quella di produttore o autore per artisti come M.I.A., Florence and the Machine, The Long Blondes. È anche apparso nel film "Harry Potter e il calice di fuoco" (2005) come membro della band di stregoni Weird Sisters.

Il tributo della band dei Pulp