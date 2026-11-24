Antonio Roma, voce emergente del flamenco, è l’idolo del momento in Spagna. Con 402 mila follower su Instagram e oltre 203 mila ascoltatori mensili su Spotify, l’artista ha ottenuto il suo primo sold out con un concerto in programma il prossimo 3 febbraio a Madrid. Peccato che Antonio Roma non esista ma la storia non è quella di una truffa, piuttosto di un progetto musicale nato con l’Intelligenza Artificiale.

I biglietti del concerto, cinquecento in tutto, sono stati venduti in pochi giorni a 25 euro ciascuno ma dopo il sold out è arrivatoil colpo di scena dai profili social del cantante. “Se vi stavate domandando se Antonio Roma esiste davvero in carne e ossa la risposta è no, ma questo non significa che non sia reale”, ha detto in un video l’artista creato con l’AI, annunciando che il prossimo febbraio nella capitale spagnola il concerto si terrà davvero ma sul palco salirà Diego Amador Junior, artista di Siviglia che si esibirà dal vivo insieme a una band di musicisti.

Il progetto di Criptik Sound

Qualcuno potrebbe dire che Damon Albarn, cantante dei Blur, e il fumettista Jamie Hewlett ci erano già arrivati nel 1998, quando insieme diedero vita alla band animata dei Gorillaz, ma in questo caso c’è lo zampino dell’AI. Tutto è nato il 14 agosto scorso dall’idea dell’etichetta discografica Criptik Sound, fondata da tre creator colombiani Manuel Valencia, Sergio Vargas e Nick Melo, che ha realizzato oltre a Antonio Roma altri quattordici artisti virtuali. I tre creator mai si sarebbero immaginati, però, che l’immagine “da bello e dannato” di Antonio Roma, studiata per accompagnare una proposta musicale reale che fonde flamenco, pop e sonorità romantiche, avrebbe conquistato un nutrito seguito di fan in così poco tempo. Dopo l’uscita del primo album “Un loco”, infatti, gli ascolti sono cresciuti rapidamente su Spotify, spingendo l’etichetta a investire sul progetto fino a organizzare un concerto dal vivo.

Dal virtuale al palco

Portare un personaggio creato con l’Intelligenza Artificiale davanti al pubblico senza ologrammi né finzione, però, è stata un’ulteriore sfida. La musica di Antonio Roma è frutto del lavoro di quattordici tra autori, musicisti e produttori che, con l’aiuto dell’AI, hanno realizzato le canzoni di Roma. Ma sul palco per interpretarle – quasi come una cover band - saliranno Diego Amador Junior e un gruppo di musicisti. “Il sogno è che la tua musica raggiunga tutti. E bisogna pur iniziare da qualche parte”, ha dichiarato Amador al quotidiano iberico El Pais: “Interpreterò questo personaggio, ma senza mai smettere di essere me stesso. In questo momento, la gente vuole Antonio Roma, ma lui non esiste. Farò la mia parte affinché le persone possano entrare in contatto con questo personaggio. E questo sarà anche un ponte per far sì che ascoltino Junior un po’ di più e più flamenco. Per me è un piacere e un onore”.