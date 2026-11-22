Sono stati scelti i sei finalisti di Sanremo Giovani 2026. Dopo le ultime audizioni dal vivo, svoltesi a Sanremo alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino, la Commissione musicale ha individuato i nomi degli artisti che si giocheranno l’accesso diretto alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. A contendersi l’unico posto disponibile saranno Florinda, Petit e i Santamarea, selezionati attraverso il percorso di Sanremo Giovani, insieme a Lens, Nausica e l’Inganno e Primogenito, provenienti da Area Sanremo. Per i sei artisti si apre ora la fase decisiva della competizione, che culminerà con la serata di “Sarà Sanremo”, in programma venerdì 11 dicembre in prima serata su Rai 1, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Chi sono i sei finalisti

Tra i nomi selezionati ci sono artisti che hanno già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico attraverso programmi televisivi e competizioni musicali. È il caso di Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, che ha partecipato ad Amici 23, arrivando alla finale della categoria canto. Il cantante romano aveva già preso parte anche a Sanremo Giovani 2025, fermandosi in semifinale. Quest’anno ci riprova con l’obiettivo di conquistare un posto tra i Big. Anche i Santamarea hanno alle spalle un percorso importante: la band siciliana ha vinto Musicultura nel 2023 e nel 2026 è stata finalista della Targa Tenco nella categoria dedicata all’opera prima con l’album “Anime storte”. Tra i finalisti figura inoltre Nausica e l’Inganno, formazione guidata da Giordana Petralia, che aveva già raggiunto la finale di Sanremo Giovani nel 2023 con il brano “Favole”. Completano la rosa Florinda, Lens e Primogenito, che hanno conquistato il passaggio alla finale attraverso le selezioni dei rispettivi percorsi.

Come sono stati scelti i finalisti

I sei artisti arrivano al termine di un percorso articolato in diverse fasi. La Commissione musicale, dopo aver esaminato le candidature, aveva inizialmente selezionato 15 concorrenti per Sanremo Giovani e altrettanti per Area Sanremo, portando a 30 il numero complessivo dei partecipanti ammessi alla fase successiva. Le audizioni dal vivo si sono svolte a Sanremo in due weekend, alla presenza di Stefano De Martino. Al termine degli ascolti sono stati individuati tre artisti per ciascuno dei due percorsi, mantenendo così una rappresentanza equilibrata tra Sanremo Giovani e Area Sanremo. “Sanremo Giovani si conferma un osservatorio privilegiato sulla creatività e sull’energia della musica italiana. Il percorso di selezione ha messo in luce artisti capaci di unire talento, una forte impronta identitaria e originalità, portando alla scelta dei sei artisti che si contenderanno la finale. Ora per loro inizia la sfida più bella: esibirsi davanti al pubblico di Rai1”, ha dichiarato il direttore artistico.

Sarà Sanremo, l’11 dicembre la finale

L’appuntamento decisivo è fissato per venerdì 11 dicembre, quando i sei finalisti saliranno sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo per contendersi l’unico posto disponibile tra i Campioni della 77esima edizione del Festival. A giudicare gli artisti sarà la Commissione musicale, presieduta da Stefano De Martino e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, dal maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo. La nuova formula prevede un solo vincitore, che accederà direttamente alla gara dei Big di Sanremo 2027. Non ci sarà quindi una selezione di più artisti, ma un unico posto in palio per i giovani provenienti dai due percorsi. La serata avrà anche un altro momento particolarmente atteso: durante “Sarà Sanremo” Stefano De Martino annuncerà i nomi dei 23 Campioni scelti per il Festival. La manifestazione si svolgerà al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.