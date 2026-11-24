Un acrobata sbuca dal palcoscenico del teatro Goldoni di Bagnacavallo, nel Ravennate. Rimbalza sulla scena, piroetta tra i musicisti e sopra il clavicembalo del direttore. Gli orchestrali lo seguono con la coda dell’occhio, tra il sornione e il divertito, senza perdere una nota del Concerto RV 167 di Vivaldi. La musica scorre spumeggiante. È il modo scelto dall’Accademia Bizantina per presentarsi a chi ancora non la conosce. Niente museo. Eppure, dietro quella trovata, c’è un’orchestra che con la tradizione non scherza affatto. Da oltre quarant’anni porta nel mondo la scuola italiana del Barocco. Nata a Ravenna, guidata da decenni da Ottavio Dantone, l’Accademia ha costruito la propria reputazione su strumenti d’epoca, rigore filologico e interpretazioni riconosciute internazionalmente. Tanto da aver vinto l’International Opera Award consegnato sabato 21 a Vienna (mentre Chailly ha vinto come miglior direttore per il lavoro alla Scala). Il quartier generale? Non Milano, non Roma, non Londra, non Parigi. Ma Bagnacavallo, un piccolo centro della Romagna. Questa è l’Italia.

Dantone, ma l’acrobata che salta sul clavicembalo è vero o è un fotomontaggio?

«È tutto vero. Bravissimo. Anch’io ero meravigliato. Una vera bizzarria barocca».

Nei vostri video promozionali ci sono acrobati, ballerini, artisti hip-hop. Un’orchestra barocca che si affida al linguaggio della strada. Non è una contraddizione?

«Dobbiamo essere al passo con i tempi. È un modo per divulgare i nostri progetti. Nell’organico abbiamo un professionista che si occupa proprio di questo: social, design, progetti video. Vogliamo far capire che nella musica antica non c’è polvere. Il nostro slogan è Libera la musica».

Liberarla da che cosa?

«Dalle convenzioni, dalle idee preconcette. Cambia il modo di raccontarla, ma il nostro approccio musicale resta lo stesso: rigoroso, basato sugli strumenti antichi e sulla ricerca filologica».

Quindi niente concessioni al pubblico, niente contaminazioni, niente crossover?

«Per carità. Presentiamo la musica così com’è: fresca. Non ha bisogno di essere trasformata per piacere. Anche perché il pubblico è sempre più attratto dall’esecuzione su strumenti d’epoca».

E il pubblico internazionale? Quanto viaggia l’Accademia Bizantina?

«Da zero a dieci, direi tra il sei e il sette. Siamo soprattutto in Germania, Austria, Svizzera e Spagna. Poi ci sono regolarmente tournée in Oriente e negli Stati Uniti».

Avete scelto Bagnacavallo come quartier generale. Perché proprio un piccolo centro?

«Perché qui abbiamo la tranquillità necessaria per lavorare. Ci hanno messo a disposizione il teatro, che è una tipica bomboniera all’italiana, e la chiesa. Possiamo studiare, incidere, lavorare ai nostri progetti. Abbiamo anche una nostra etichetta discografica, HDB Sonus».

La vostra è una piccola impresa culturale. Ma la passione non paga gli stipendi. Come vi sostenete? Bastano i cachet?

«Abbiamo anche un mecenate che ci sostiene ormai da quattordici anni. Crede in noi, proprio come a suo tempo contribuì a sostenere l’Orchestra Mozart di Claudio Abbado».

Chi è?

«Preferisce non divulgare il proprio nome. Diciamo che è un vero mecenate».

Ha appena diretto l’Orchestra Cherubini, fondata da Riccardo Muti, nella Trilogia d’autunno di Ravenna. Muti viene a vedere quello che fate?

«Compatibilmente con i suoi impegni, viene alle prove. L’ultima volta che l’ho incontrato è stato proprio in occasione del Giulio Cesare a Ravenna. Nella buca dell’orchestra c’era però l’Accademia Bizantina».