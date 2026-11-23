Raramente la scomparsa di una persona non famosa ha suscitato così commozione anche nel mondo dei famosi. Massimo Martelli se ne è andato a 69 anni dopo una brevissima malattia e tutto l’ambiente dello spettacolo ha espresso vicinanza e dolore. Non con le solite parole di circostanza o le faccine sui social. Ma con ricordi, aneddoti e pensieri che, uno per uno, hanno disegnato il profilo di uno dei migliori autori della storia tv, uno dei più moderni, uno dei più curiosi. Nato a Bologna nel 1957, ha frequentato il Dams con Suso Cecchi D’Amico, ha trascorso l’inevitabile e breve fase da critico cinematografico e poi ha iniziato a scrivere testi per una quantità sterminata di comici, da Teocoli ad Abatantuono. Poi, dopo aver diretto il mediometraggio Per non dimenticare sulla strage di Bologna (che vince il premio Fipa di Cannes 1994), inizia a firmare come autore i programmi più popolari, da Scherzi a parte ad Anima mia, arrivando anche a essere il perno autorale dei Festival di Sanremo di Baglioni, Fazio e Amadeus. Incontrarlo nei dintorni dell’Ariston dava sempre la misura della sua attenzione, del suo impegno ma soprattutto di quella cortesia innata, di quella gentilezza d’animo che in qualsiasi contesto avvolgeva ogni chiacchiera con lui, ogni approfondimento, ogni battuta. Tra le cose di cui andava (giustamente) più orgoglioso era la regia di Bar Sport con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro tratto dall’omonimo libro di Stefano Benni. E, a rivederlo, oggi, le risate sono più amare.