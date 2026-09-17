Paradise, Rai2 chiude da Ischia nel mito di Paoli e Vanoni

Un affettuoso omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni nobilita la 20esima puntata di “Paradise 2026” (Rai 2, venerdì 18 settembre alle 0:20). Da Casamicciola Terme (Ischia), Pascal Vicedomini conclude così, nel segno delle due leggende della musica, la quinta edizione del late-night show all’insegna di cultura, spettacolo e attualità.

«Un sincero tributo a due icone nazionali molto legate all’Isola Verde. Due amici speciali che mi hanno sempre sostenuto in ogni attività artistica e culturale», sostiene Vicedomini nel presentare la trasmissione, di cui sono coprotagonisti Lola Ponce, Lina Sastri, Numa e Phil Palmer, accompagnati dalla B-Band di Dario Picone.

PARADISE

Tra gli altri attesi interventi, quelli di tanti amici e fan dei compianti Gino e Ornella: Riccardo Cocciante, Monica Guerritore, Mario Martone, Eduardo Scarpetta, Sergio Rubini, Claudio Amendola, Maurizio Lastrico, Gianmarco Tognazzi e Stefania Rocca.

Nel corso della trasmissione, spazio anche all’attualità con gli interventi del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli; del sindaco Giosi Ferrandino; dell’assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio; dell’executive director di Intesa Sanpaolo Stefano Lucchini; e di Sua Eccellenza monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.

PARADISE

A completare il racconto dedicato al cinema e all’audiovisivo saranno Giorgio Carlo Brugnoni, direttore generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura; Silvia Calandrelli, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello; Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema; Roberto Stabile, responsabile dei progetti speciali per l’internazionalizzazione di Cinecittà; Michele Coppola, direttore generale di Gallerie d’Italia; e Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.