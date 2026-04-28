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Musica |Cos'è successo

Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno durante il concerto

La cantante si stava esibendo per il pubblico di Quito, in Ecuador, quando è stata costretta a interrompere lo spettacolo. Ecco che cosa è successo

Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno durante il concerto
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Momenti di forte preoccupazione per Laura Pausini, che durante il suo ultimo concerto a Quito, in Ecuador, è stata costretta a fermare l'esibizione per indossare una maschera per l'ossigeno. La cosa ha naturalmente spaventato i fan, anche se la cantante ha subito cercato di tranquillizzare tutti.

Il fatto si è verificato lo scorso 24 aprile. L'artista italiana, attualmente impegnata nell'Io Canto World Tour 2026/2027, la sua undicesima tournée mondiale, si stava esibendo a Quito, in Ecuador. Lo spettacolo si stava tenendo al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui.

Proprio nel corso dell'esibizione, la cantante si è improvvisamente fermata e ha chiesto assistenza, dicendo di avere bisogno di ossigeno. Quito si trova a circa 2.850 metri sopra il livello del mare e la Pausini ha comprensibilmente subito gli effetti dell'altitudine. C'è stata un po' di preoccupazione e paura, ma la cantante ha vissuto la situazione con ironia, mettendosi poi a scherzare con il pubblico. "Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?", ha domandato, facendo ridere i presenti.

Non c'è stato alcun momento di vuoto o di tensione, perché l'artista ha sempre dialogato, sia con l'operatore venuto a soccorrerla, sia con il pubblico lì presente. Alla fine, dopo aver respirato ossigeno per alcuni minuti, Laura Pausini si è tolta la maschera, dicendo di stare meglio, e ha ripreso immediatamente il concerto.

L'episodio non deve destare preoccupazione, perché si è

trattato di un malessere fisiologico, specie per qualcuno che non è abituato a certe altitudini. Fra l'altro, un fatto del genere si era già verificato nel 2024, quando la cantante italiana si stava esibendo a Città del Messico.

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