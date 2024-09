Radio, cambiate argomenti

Ascolta ora 00:00 00:00

In radio le ripetizioni annoiano, si sa. Ma non annoiano soltanto le canzoni che certe playlist di certe radio ripetono in poche ore fino allo sfinimento. Diventa insopportabile anche la ripetizione degli argomenti. Per capirci, nei grandi network (e, a maggior ragione, anche nelle emittenti più piccole) i conduttori cambiano ogni due o tre ore. Il problema è che non cambiano gli argomenti. Immancabilmente, gli «highlight», le notizie o le curiosità del giorno vanno in «rotazione» ossia vengono ripetute dai conduttori in quasi ogni programma come se fosse la prima volta. Insomma, se si ascolta per ore una sola radio, una qualsiasi radio di flusso, il rischio di sentirsi ripetere sempre le stesse cose è altissimo. Negli scorsi giorni, ad esempio, la storia del ristorante di Arezzo che ha chiesto 58 euro per tagliare la torta è stata ripetuta più di un rosario in chiesa. Oltretutto le fonti sono quasi sempre le stesse, generalmente Dagospia, di gran lunga la più saccheggiata, oppure l'homepage dei principali siti di news. Niente di male, per carità.

Ma ora che il web consente di consultare migliaia di fonti, le più diverse, è davvero facile sbizzarrirsi e stupire. Certo, l'utilizzo degli autori o, perlomeno, di un coordinamento dei contenuti risolverebbe il problema delle ripetizioni. Ma anche un pelo di curiosità in più non guasterebbe, oltretutto è gratis.