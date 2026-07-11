Roberta e Giuliana: chi sono stati gli amori di Peppino Di Capri

La vita di Peppino Di Capri, la cui musica non conosce “mode” e viene apprezzata da intere generazioni, è stata segnata da due grandi amori che poi si sono trasformati in matrimoni e famiglia dai quali sono nati prima Igor e poi Edoardo e Dario.

L’amore per Roberta

Una delle più celebri canzoni, “Roberta”, è dedicata a Roberta Stoppa, conosciuta quando la giovane modella torinese aveva 18 anni. Tra i due la scintilla fu immediata: dopo un breve fidanzamento, sono arrivate le nozze il 3 maggio 1961. Nei dieci anni di vita trascorsa insieme prima del divorzio hanno avuto un figlio, Igor, oggi un uomo di 56 anni molto riservato. Lo stesso Peppino Di Capri, intervistato dal Corriere della Sera, aveva spiegato che il matrimonio, a 20 anni, con Roberta “è stato più un amore da show che di sostanza”.

Le seconde nozze con Giuliana

Nei primi Anni Settanta, il cantante nato a Capri ha conosciuto l’altro grande amore della sua vita, Giuliana Gagliardi, più giovane di lui di 12 anni. In quel periodo la giovane donna studiava Biologia a Napoli. I due si sono incontrati durante un concerto nel periodo in cui si era già manifestata la crisi con Roberta Stoppa. Peppino di Capri ha sposato Giuliana nel 1978: tre anni dopo è nato Edoardo, nel 1986 anche Dario. Dopo tanti anni insieme il grande dolore nel 2019 con la scomparsa della donna a soli 68 anni.

Dei figli nati dalle seconde nozze si sa di più: Edoardo ha ereditato dal padre la passione per la musica e come

professione è un sound designer mentre Dario è un attore (pseudonimo di Dario Castiglio) che ha preso parte a importanti fiction tv tra le quali Distretto di Polizia, Ris-Delitti Imperfetti e Squadra Antimafia-Palermo Oggi.







