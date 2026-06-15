Roberto Sergio (nella foto) non usa giri di parole: «Un anno e mezzo fa abbiamo annunciato una rivoluzione televisiva per Rtv San Marino. Abbiamo rispettato i tempi, abbiamo rispettato gli impegni. Abbiamo uno studio virtuale. Ora ci dovremmo concentrare sulla radio e sul web, che sono le due prossime sfide per arrivare a compiere la prima parte di un piano industriale molto sfidante, ma che stiamo realizzando con grande entusiasmo e impegno». Il direttore generale ha poi aggiunto: «Abbiamo già due bilanci positivi, abbiamo risanato i conti della televisione. Con la finale del San Marino Song Contest, per una sera il canale 550 è stato al decimo posto dei canali televisivi italiani. Un valore incommensurabile per il brand e per lo Stato». Di certo, se la radio di San Marino, che oggi è incentrata su musica, informazione territoriale e intrattenimento (c'è anche San Marino Classic) si sviluppasse entrando nel grande circuito dei network potrebbe avere buoni margini di sviluppo. Ricavandosi uno spazio attrattivo anche nella comunicazione di eventi e spettacoli.Intanto questo polo radiotv ha avuto un deciso incremento dall'agosto 2024. E, per la visita del Papa a fine agosto, Sergio ha annunciato una diretta integrale di 12 ore, con l'impiego di droni, moto e tecnologie mobili come si fa nei grandi eventi.
San Marino, ora tocca alla radio
Di certo, se la radio di San Marino si sviluppasse entrando nel grande circuito dei network potrebbe avere buoni margini di sviluppo. Ricavandosi uno spazio attrattivo anche nella comunicazione di eventi e spettacoli
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