Ora che si è preso una vacanza dalla tv, Amadeus potrebbe tornare al suo primo amore, la radio. Per carità, è soltanto l'idea, anzi la speranza, di chi scrive, non c'è nessuna indiscrezione in merito ed è possibile che per qualche mese Amadeus rimanga in attesa dietro le quinte. Però il suo ritorno in radio sarebbe un valore aggiunto per tanti motivi. Intanto lui è uno che la radio la sa «fare», ci è nato negli anni Ottanta, prima nella sua città Verona e poi a Deejay e Capital. E poi la radio lo ha anche accompagnato in un'altra fase della sua carriera, quella tra il 2007 e il 2017, durante la quale ha trasmesso su Rtl 102.5 prima in Casa Sebastiani e poi in Miseria e Nobiltà di fianco all'inimitabile Conte Galè. Amadeus in radio ci sta benissimo, ha ovviamente il ritmo giusto ma, soprattutto, ha quella capacità di sintesi e quell'ironia che si sposano bene con un programma radiofonico. E poi non soltanto conosce la musica, ma è anche riconosciuto da chi la ascolta, soprattutto dai giovani, che lo hanno «adottato» tornando nel mondo del Festival di Sanremo che ha condotto per un lustro.Se l'Ariston si è ringiovanito, il merito è stato anche di questo conduttore che, peraltro, ha già legato il proprio nome a un'altra icona musicale, il Festivalbar. In attesa di un ritorno in tv, il passaggio di Amadeus in radio sarebbe un bel segnale. Per tutti.
Se Amadeus tornasse in radio?
Amadeus in radio ci sta benissimo, ha ovviamente il ritmo giusto ma, soprattutto, ha quella capacità di sintesi e quell'ironia che si sposano bene con un programma radiofonico
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