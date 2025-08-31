Umberto Tozzi e la sofferta decisione di dire addio al palco: in tour "L'Ultima Notte Rosa"

Questo sarà l'ultimo tour che vedrà impegnato Umberto Tozzi. Il cantautore e chitarrista torinese, infatti, ha fatto sapere della sua intenzione di ritirarsi dalle scene una volta terminati i concerti estivi. Una scelta che non si è rivelata affatto semplice, ma che si è resa necessaria.

Conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali, Tozzi ha venduto 80 milioni di copie. La sua canzone Gloria è entrata nelle classifiche di Gran Bretagna e Stati Uniti. La sua decisione di ritirarsi dalla scena è stata un duro colpo per i fan, ma il cantante ha le sue ragioni. " Sì. Sono profonde le motivazioni di questa sofferta decisione, presa dopo un lungo consulto di famiglia assieme a mia moglie e ai nostri tre figli" , ha dichiarato a inizio mese in un'intervista concessa al settimanale Oggi. L'Ultima Notte Rosa - The Final Tour sarà pertanto la sua ultima fatica, un'occasione per stare con i fan, ringraziarli dei bei momenti e prendere commiato da loro.

Le ragioni dell'addio sono tante: prima fra tutte, i tempo che cambia. " Bisogna prendere atto che il mercato discografico è cambiato. I giovani hanno gusti diversi, com'è normale che sia. E io ho compiuto il mio cammino, che è stato fantastico. Ho ottenuto traguardi inimmaginabili. È meglio fermarsi qui ", ha spiegato. "Le soddisfazioni sono state parecchie. Se dovessi sceglierne una, non avrei dubbi. La gioia più grande l'ho provata quando Martin Scorsese ha scelto la mia versione di Gloria per la colonna sonora del film The Wolf of Wall Street".

Tozzi ha poi confessato che l'emozione lo sta spesso tradendo. Capita che alla fine di una esibizione i suoi occhi siano lucidi. "Mi rendo conto che sono vicinissimo allo striscione d'arrivo. Mi sorregge il calore dei fan" , ha aggiunto. "Ho ottenuto traguardi inimmaginabili. È meglio fermarsi qui" .

Questo, dunque, sarà l'ultimo tour, che si chiuderà con il

concerto del, all'Arena di Verona. Sarà un'esibizione sicuramente importante, dai toni celebrativi. Si ricorderà, infatti, la carriera del cantante. Si tratterà di un lungo e commosso arrivederci.