Arisa e le app di incontri, la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita, il gossip su Rocio Morale e Stefano De Martino

Weekend tempo di gossip. C'è chi per trovare l'amore si è iscritta alle app di incontri (Arisa), chi usa i social per fare dichiarazioni d'amore (Andrea Delogu), chi si fa paparazzare insieme (Achille Lauro e Layana) e chi, invece, pare si stia frequentando in gran segreto (Stefano De Martino e Rocio Morales).

La confessione di Arisa: "Ho iniziato a usare le app di incontri. Uno di Copenhagen mi ha ghostato"

Viste le disavventure amorose vissute negli ultimi anni Arisa ha deciso di cambiare strategia per trovare un fidanzato. Ospite di Alessandro Cattelan nel podcast Supernova la cantante ha ammesso di essersi buttata sulle app di incontri ma con una certa cautela: " Uso le app di incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno" . Per chattare senza ansie Rosalba ha scelto una nuova piattaforma - Raya - che viene usata principalmente da utenti stranieri e per trovare un compagno l'artista ha deciso di giocare a carte scoperte, registrandosi con il suo nome di battesimo e pubblicando una foto reale. " Chatto più con stranieri ma mantenere la conversazione in inglese è difficile". Poi, però, ha fatto una confessione: "Uno di Copenaghen mi aveva incuriosito, sono diventata sottona in dieci secondi. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere ". Ghostata.

La dichiarazione a Nikita di Andrea Delogu: "Legame vero, spero duri per sempre"

Sembrava che a Ballando con le stelle, per la prima volta nella storia del programma, quest'anno non fossero nati amori all'ombra della pista da ballo. Invece, dopo tante voci e qualche soffiata, una coppia è uscita timidamente allo scoperto. Quella composta da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Il feeling tra la conduttrice e il ballerino è stato immediato, ma nonostante i gossip li volessero vicinissimi già delle prime puntate Delogu ha aspettato la semifinale per dichiararsi pubblicamente. Dove? Su Instagram, con un post che lascia pochi dubbi: " Questa che state leggendo è una dichiarazione, aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita è, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre. Il nostro è un legame vero, vivo di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando ". Chi vivrà vedrà.

Achille Lauro e Layana stanno insieme? L'avvistamento a Napoli nello stesso hotel

Tra Achille Lauro e Layana c'è del tenero? La domanda impazza sui social da giorni e vede protagonista il cantante romano e la sua "pupilla" scoperta a X Factor e finita nella sua squadra. Il gossip sulla presunta liaison tra il giudice e la giovane cantante è trapelato dopo la finale del talent di Sky e è stato riportato da Cosmopolitan. "Un gossip imperante lo vuole vicino, molto vicino, a Layana Oriot, 25 anni, concorrente della sua squadra a X Factor. A Napoli Layana, concorrente della sua squadra eliminata alla vigilia dell'ultima puntata, sarebbe stata avvistata nello stesso hotel del suo giudice, nonostante la giovane artista soggiornasse altrove ". Gatta ci cova.

Il retroscena su Rocio Munoz Morales e Stefano De Martino: "Si amano"

Le versioni sono contrastanti ma il gossip è pur sempre bollente. Per il settimanale Diva e Donna Stefano De Martino e Rocio Morales si starebbero frequentando. "Si amano in segreto", riferisce la rivista, che ha dedicato la cover story all'insolita coppia. Eppure, su un altro fronte, è arrivata una sorta di smentita. " Rocio smentisce nella maniera più totale: non stanno insieme ", ha fatto sapere Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, riportando fonti vicine all'attrice spagnola.

Ricordo che in passato lei aveva anche smentito che, tra lei e Raoul Bova, fosse finita. E poi invece lui disse che era finita dopo più di un anno

Ma Alessi ha anche aggiunto pungente: "". Insomma, i dubbi rimangono.