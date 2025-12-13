Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca internazionale |Terrore nel Rhode Island

Usa, spari alla Brown University di Providence: diversi feriti. Trump: "Dio benedica le vittime"

Diverse le persone colpite. Inizialmente le autorità avevano dichiarato che un sospetto era stato arrestato, ma in seguito hanno smentito la notizia. Il presidente Usa: "Sospettato in custodia"

Usa, spari alla Brown University di Providence: diversi feriti. Trump: "Dio benedica le vittime"
00:00 00:00

Terrore negli Usa. Una sparatoria è stata segnalata nei pressi dell'edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica della Brown Univeristy di Providence. Ci sarebbero diversi feriti e l'assalitore sarebbe ancora dentro il Campus.

L'edificio comprende 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale. L'università Ivy League è un'istituzione privata senza scopo di lucro con circa 7.300 studenti universitari e poco più di 3.000 laureati. Oggi è il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale.

Inizialmente le autorità avevano dichiarato che un sospetto era stato arrestato, ma in seguito hanno smentito la notizia e hanno comunicato che la polizia era ancora alla ricerca di uno o più sospetti. Un agente di polizia ha avvertito i membri dei media di ripararsi nei veicoli perché la zona è ancora teatro di operazioni. Agenti armati di fucili d'assalto e veicoli di emergenza hanno presidiato molte delle strade circostanti la facoltà di ingegneria.

"Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla

Brown University nel Rhode Island. L'Fbi è sul posto. Il sospettato è in custodia. Dio benedica le vittime e le loro famiglie!", ha scritto in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica