Il valore di "Capital Jam"

Il marchio di Radio Capital è sempre garanzia di qualità musicale. Per festeggiare i trent'anni dalla fondazione, dal 18 novembre partiranno i 9 appuntamenti di «Capital Jam», una di quelle iniziative che danno un senso profondo e goloso all'idea di musica dal vivo. Non a caso, lo slogan è «solo bella musica». In sostanza, una band di professionisti eccellenti come Phil Mer e Daniel Bestonzo diretti da Vittorio Cosma accompagnerà gli ospiti in una sorta di talk musicale che ogni volta diventerà un evento unico. Esecuzioni inedite. Racconti divertenti. Curiosità. Reinvenzioni musicali. Il tutto fino al 25 marzo alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. A guidare queste chiacchierate musicali sarà Luca De Gennaro (foto), voce storica di Radio Capital e grande conoscitore della musica che racconta in radio e attraverso i suoi libri. I primi due ospiti saranno Eugenio Finardi, che non ha bisogno di presentazioni, e Venerus, uno dei nuovi talenti che con il disco appena uscito (intitolato Speriamo) ha confermato di avere stile e ispirazione meritevoli di attenzione.

I nomi dei prossimi ospiti saranno comunicati in coincidenza con le singole date (la prossima è il 17 dicembre). Insomma, saranno «jam session» che oggi, nell'epoca della musica omologata e sempre identica, assumono un significato ancora più profondo.