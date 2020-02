Autobus bloccati dalla sosta selvaggia: ora spunta un dossier

A via Chiatamone, al Corso Vittorio Emanuele e a Giugliano in Campania tre bus di linea sono stati bloccati al centro della carreggiata dal parcheggio selvaggio. I cittadini sono infuriati, poiché in certe zone del Napoletano è impossibile transitare con grossi veicoli. La problematica della sosta selvaggia, spesso causata dai parcheggiatori abusivi, mette in ginocchio la città partenopea. Sono, infatti, quotidiani e ripetuti gli episodi che si verificano in diverse zone del territorio cittadino, riguardanti gli ostacoli alla circolazione dei mezzi causati dalle auto in divieto di sosta che intralciano soprattutto gli autobus di linea. Sull’argomento è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, il quale fa riferimento a un dossier, corredato da video, inviato da alcuni cittadini napoletani.

“Siamo di fronte – ha detto l’esponente politico – all’inciviltà più totale e dilagante. Ci sono tanti irresponsabili che non pensano alle conseguenze delle loro azioni e fanno ciò che vogliono, parcheggiano le loro auto senza ritegno, senza un minimo di rispetto per le regole, le leggi e i loro concittadini, paralizzano intere strade. Abbiamo ricevuto le ultime tre segnalazioni: dal Corso Vittorio Emanuele, dove in entrambi i sensi di marcia degli autobus di linea sono bloccati dalle auto parcheggiate in divieto di sosta; da Giugliano, nei pressi dell’ospedale, dove un’auto male parcheggiata invade la carreggiata ostacolando un autobus e un'ultima da via Chiatamone, anche qui un autobus è ostaggio di un'auto in divieto di sosta. È un’indecenza, lo è ancora di più considerando che questi irresponsabili potrebbero bloccare il passaggio di un’autoambulanza che deve soccorrere qualcuno in gravi condizioni. Ci sono oramai continui blocchi dei bus a causa del parcheggio selvaggio e così in certe zone e a certi orari è impossibile passare. Serve urgentemente un intervento straordinario per ripristinare l'ordine. Per aiutare l'attività della municipale stiamo realizzando un vero e proprio dossier”.

Anche il consigliere comunale di Giugliano in Campania, Giuseppe D’Alterio ha commentato l’episodio accaduto nella propria città. “Chi sosta in modo da creare disagi agli altri non è altro che un incivile. La sosta selvaggia – ha spiegato – è stata una piaga in questi anni perché nessuna misura di prevenzione è stata effettuata, come ad esempio l’uso delle ganasce o del carro attrezzi. Apprendo con soddisfazione il ricollocamento della dottoressa Petrillo al Comando della Polizia Municipale, da parte del Commissario Prefettizio. Sono sicuro che la prima cosa che farà sarà il ripristino delle regole”.

