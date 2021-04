"Il Comune non paga". San Gennaro porta Giggino in tribunale

Il Comune di Napoli non avrebbe pagato, per circa dieci anni, la "retta" a San Gennaro. E così la Deputazione del Tesoro del Santo Patrono del capoluogo partenopeo avrebbe deciso di trascinare l'ente di Palazzo San Giacomo in tribunale. E il sindaco Luigi de Magistris, finisce nella bufera politica cittadina.

La notizia è stata data da Repubblica Napoli che ha intervistato uno dei membri anziani dell’organizzazione che da secoli gestisce la Cappella di San Gennaro che, in quanto istituzione laica, è svincolata dall’Arcidiocesi napoletana. Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, ha spiegato: " In tutti questi ultimi anni, non c’è mai stata volontà, da parte del Comune e credo del sindaco, di tener fede agli impegni. Eppure questa obbligazione premia la natura totalmente laica della Deputazione, e consolida l’idea della Cappella di San Gennaro come patrimonio della città, ancora prima che della Chiesa".

Secondo la Deputazione se la scelta sarebbe quella di non pagare più, Luigi de Magistris e la sua amministrazione rischierebbero di arrecare un danno incalcolabile all'identità stessa della città: "In quel caso, (il Comune ndr) dovrebbe rinunciare al Patronato sulla Cappella del Tesoro di San Gennaro: sarebbe una ferita enorme, un’offesa che entrerebbe nei libri di storia".

Secondo i “conti” dei legali della Deputazione, il Comune di Napoli dovrebbe all’ente, che si occupa di gestire il Tesoro del Santo, una somma vicina ai 737mila euro. Un debito che si sarebbe formato per il mancato pagamento, dal 2011 in poi, della retta di competenza dell'amministrazione comunale, pari a circa 89mila euro l’anno. E per questo ha adito le vie legali e, come riporta il quotidiano, il 26 luglio prossimo dovrebbe iniziare il procedimento nelle aule del tribunale.

Secondo quanto ha scritto il legale della Deputazione di San Gennaro: “ Il ripetuto inadempimento del Comune negli ultimi dieci anni nonché il mancato riscontro ai solleciti bonari della Cappella, costringono la Deputazione a promuovere il giudizio al fine di evitare che l’inerzia dell’ amministrazione pregiudichi le funzioni e la sopravvivenza stessa di una istituzione come la Cappella così intimamente legata alla cultura civile e religiosa, diremmo alla identità stessa della città ”.

Ed è proprio vero che la Deputazione di San Gennaro sia un elemento importantissimo dell’identità napoletana. E che tenga, moltissimo, alla sua natura di ente laico. Ma non è la prima volta che, negli ultimi anni, decide di adire le vie legali per tutelare i propri interessi. Era già accaduto nel 2016, ma per motivi del tutto diversi.