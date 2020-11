Morto in bagno al Cardarelli, l'ospedale se la prende con chi ha girato il video

Sta facendo ancora discutere il tragico episodio del rinvenimento del cadavere di un paziente morto all'interno dei bagni dell'ospedale Cardarelli di Napoli, avvenuto durante la giornata di ieri. Le macabre immagini dell'uomo, ricoverato nell’Area Sospetti del pronto soccorso del nosocomio e già in cura per sospetta infezione da Coronavirus, sono state riprese da un cittadino che le ha poi diffuse in rete per denunciare la precaria situazione del punto di prima assistenza. Un atto bollato come deprecabile da parte del direttore generale del Cardarelli Giuseppe Longo, che ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla spinosa questione.

" Il pronto soccorso del Cardarelli da sempre, e quindi anche in questo periodo di pandemia, gestisce i maggiori afflussi di pazienti. È chiaro che in un periodo di pandemia gli afflussi sono particolarmente sostenuti anche perché il Cardarelli ha sempre rappresentato per la Campania l'ospedale di riferimento ", ha subito spiegato il direttore per giustificare quanto accaduto, come riportato da "AdnKronos". L'ospedale, quindi, è un punto di riferimento per Napoli e ciò spiegherebbe anche il perché del notevole afflusso di pazienti al pronto soccorso. "Da una parte c'è questa grande disponibilità del pronto soccorso nell'accogliere e assistere chiunque vi accede e dall'altro non significa per nulla un abbandono dei nostri pazienti. Vengono, sin dall'ingresso, seguiti, valutati, sottoposti a esami diagnostici e terapie" , ha tenuto a sottolineare il direttore generale.

Per quanto riguarda, invece, la tragedia di ieri, secondo l'ospedale si è trattato di un incidente: " Il paziente autonomamente dalla zona Sospetti dove era ricoverato è andato in bagno e lì ha trovato purtroppo la morte ". Ma la colpa non è da ricercare nel personale medico, ha puntualizzato Longo. "È da elogiare il grande sforzo che tutti gli operatori, medici, infermieri, tecnici, oss, stanno fornendo in questo momento con turni massacranti. I nostri operatori salvano continuamente vite umane ne seguiamo sia tutte le patologie dell'emergenza urgenza, sia dell'alta specialità e in questo momento tutte le diverse patologie dei pazienti affetti da Covid".