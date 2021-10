In tilt la metro di Napoli, guasti tre treni su sei e i sindacati insorgono

Ancora disagi per i passeggeri della metropolitana di Napoli. Ieri, la Linea 1 ha funzionato a singhiozzo per i consueti guasti ai treni che si sono verificati nelle prime ore del mattino, quando i pendolari si recano al lavoro o a scuola. A fermarsi, a distanza di poco tempo, sono stati tre convogli sui sei disponibili con l’inevitabile chiusura, alle ore 8, prima della tratta Dante-Garibaldi e poi dell’intera linea, da Piscinola a piazza Garibaldi. Gli utenti sono rimasti bloccati nelle stazioni per circa due ore, a partire dalle 9,15. Questi disservizi si stanno verificando già da tempo e i passeggeri sono molto infastiditi. Solo poco prima di mezzogiorno il servizio di trasporto è stato ripristinato, ma le corse si sono di nuovo fermate nel pomeriggio per un sovraccarico di utenti, che ha provocato stop e rallentamenti fino alle ore 19.

Un calvario quello vissuto dai passeggeri della Linea 1 che oramai non riesce più a garantire un servizio regolare. “Il parco treni non è adeguato – ha dichiarato a la Repubblica l’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza – e ci vorrebbe un miracolo per scongiurare in futuro i disservizi” . I guai partono da lontano e risalgono allo scorso mese di luglio quando cinque nuovi treni prodotti in Spagna hanno subito grossi danni in seguito a un incendio che si è sviluppato nel corso delle manovre di collaudo dei mezzi. Un episodio sfortunato che ha messo in ginocchio la metropolitana di Napoli. A breve terminerà la riparazione dei convogli e all’orizzonte è previsto l’acquisto di altri treni, una ventina, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche se i tempi sono ancora lunghi.