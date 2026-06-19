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Nasce il Patto per la Lettura. Le occasioni per aprire i libri

Si incentiveranno i prestiti nelle Rsa, nei luoghi di cura e nelle carceri per raggiungere chi ancora non legge

Nasce il Patto per la Lettura. Le occasioni per aprire i libri
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Ci sono le carceri, le Rsa, le associazioni. Qui finiranno i libri prestati da biblioteche, fondazioni, università in un patto di reciproco scambio al fine di promuovere la lettura. Quella fatta sui libri cartacei, che si toccano, si annusano e si sfogliano. È il "Patto per la Lettura" presentato a Regione Lombardia e sottoscritto da 61 enti, fra biblioteche e associazioni culturali che culminerà presto in un tavolo di confronto dove ogni realtà proporrà le proprie soluzioni per invitare grandi e piccoli, con un occhio di riguardo ai fragili, a riprendere i libri in mano.

Alla sottoscrizione del Patto sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, insieme ai rappresentanti degli enti e delle associazioni. "Fra i nostri obiettivi c'è quello di rafforzare i 'Luoghi del Libro': biblioteche, librerie, archivi, scuole, università, festival e istituzioni culturali - ha precisato l'assessore Caruso - Vogliamo promuovere itinerari culturali e letterari in tutta la Lombardia, sostenere la bibliodiversità e consolidare la collaborazione tra i diversi soggetti della filiera editoriale".

L'assessore ha poi ricordato che la Lombardia "parte da una base straordinariamente solida. Le biblioteche lombarde custodiscono oltre 45 milioni di documenti, quasi il 19% del patrimonio bibliotecario nazionale. Sul territorio operano quasi 1.400 istituti censiti, organizzati in oltre 40 sistemi bibliotecari, con più di 1.300 biblioteche comunali e pubbliche. Con questo accordo vogliamo valorizzare e mettere ulteriormente a sistema una ricchezza già esistente". È intervenuto anche l'assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi: "Il libro è da sempre un mezzo di cultura sociale, Milano sta facendo interventi importanti sulle proprie biblioteche: a fine mandato la superficie totale passerà dai 30mila mq a 60mila mq. A Lorenteggio, con la nuova biblioteca, ristrutturiamo un quartiere, garantendo uno spazio - anche verde - sociale e culturale. E con la tecnologica Beic avremo un robot potenzialmente in grado di portare due milioni di libri in pochi minuti. A novembre promuoveremo il Forum della Cultura al quartier QT8". Il governatore Fontana ha posto l'accento sul fatto che la nostra regione "ospita le più importanti rassegne e fiere letterarie d'Italia e in tutti i suoi territori, da Milano a Mantova fino al Ceresio dove si è di recente tenuta la sesta edizione dedicata ai Gialli. Tutte iniziative che, anche se sono di 'nicchia' o organizzate in località più 'periferiche', riescono a registrare un'ampia partecipazione".

A condividere l'impegno già profuso per far scattare l'amore per i libri, l'assessore Caruso ha ricordato il concorso letterario per ragazzi under 35 presentato al Salone del libro di Torino e culminato nel libro "Futura, raccontare la Lombardia: 25 racconti, nuovi sguardi sulla nostra regione" edito da Mondadori.

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