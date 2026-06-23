Addio a Cristiana Brandolini d’Adda, ultima sorella dell’Avvocato. Aveva 99 anni

Si è spenta circondata dai suoi affetti nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini d’Adda, nata Agnelli. Aveva 99 anni. Nata a Torino il 16 febbraio 1927, era figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Quinta di sette figli, era l’ultima esponente ancora in vita della sua generazione: le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l’Avvocato, Giorgio e Umberto.

Nel 1947 sposò il conte Brando Brandolini d’Adda, nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma. Dal matrimonio nacquero quattro figli: Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino. Lontana per scelta dai riflettori, divise la sua vita tra Venezia, la tenuta di Vistorta, nel Friuli, con la villa e il parco all’inglese ridisegnato da Russell Page, e Parigi, dove dal 1968 abitò sulla Rive Gauche. Fu particolarmente legata al fratello Gianni, che ne condivideva il gusto e la misura.

Celebre per l’eleganza, fu ritratta, tra gli altri, da Cecil Beaton e da Horst P. Horst, e ammirata per il suo gusto nella moda e negli interni. Spirito libero e amante delle arti, sostenne la Fondation de la Vocation di Marcel Bleustein-Blanchet e il Watermill Center di Robert Wilson.