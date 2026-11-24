Il cameraman di una troupe del Tg3 è stato aggredito stamattina mentre riprendeva gli sviluppi di un corteo nei pressi della Sapienza di Roma. Lo ha annunciato il cdr in una nota congiunta con la fiduciaria del Tg3.

L’operatore, dipendente di un’azienda in appalto, sarebbe stato “spintonato e colpito alla testa”, quindi medicato al pronto soccorso del vicino ospedale. Anche il suo smartphone è stato distrutto. “È stato aggredito alle spalle, mentre la nostra inviata Francesca Malaguti stava montando il servizio in auto, per documentare la protesta iniziata alle 11, alla fine della conferenza stampa convocata da alcuni collettivi studenteschi”, spiega il Cdr in una nota.

“Le giornaliste e i giornalisti delTg3 sono vicine al collega aggredito e denunciano l’estrema gravità dell’episodio. Per noi resta inaccettabile l’escalation di violenza nei confronti di chi fa informazione. Giornalisti e cameraman sono uno degli strumenti fondamentali della nostra democrazia e della libertà del nostro Paese e non devono diventare un bersaglio”, conclude la nota.