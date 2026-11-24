Basta scorrere il palinsesto per trovare le trasmissioni contro le divise, come Acab, acronimo inglese di “tutti i poliziotti sono bastardi”, e quelle in cui si segnalano i posti di blocco sulle direttrici attorno alla città e all’interno della stessa. Ci sono poi le trasmissioni interamente in arabo per tre ore al giorno. Tutto questo da un locale pubblico. “Un altro elemento conferma il patto del caos tra il mondo dell’estrema sinistra e quello arabo e sta in Radio Blackout, da sempre cassa di risonanza di Askatasuna e affini. La radio ormai alterna palinsesti in cui si alternano programmi in lingua straniera con quelli di avviso dei posti di blocco della polizia al fine di eluderne l’effetto. Quanto emerge ancora una volta, grazie anche all’inchiesta di Sara Sonnessa, è un’alleanza che ritroviamo nelle piazze più pericolose. Questo sodalizio va scardinato a iniziare da quelle istituzioni che lo ospitano e lo coprono, guardacaso sempre guidate dalla sinistra, come in tale evenienza l’amministrazione torinese”, ha dichiarato Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia. “Fuori da ogni buonismo, non siamo di fronte a un tentativo di integrazione culturale, ma a un evidente accordo politico. Non vi è nulla di culturalmente ammissibile e non può esserci la promozione dell’integrazione quando si dipingono le divise come un nemico da evitare. Radio Blackout è l’ennesimo tassello che prova l’esistenza del patto del caos, da noi sollevato a partire dal caso autistici inventati e denunciato anche nelle sedi europee la scorsa settimana a Bruxelles con il nostro eurodeputato Carlo Fidanza”, ha concluso Montaruli.

“Non è in discussione la libertà di stampa né il diritto di critica. Ma una cosa è il pluralismo dell’informazione, altra cosa è diffondere informazioni che possono agevolare chi intende eludere i controlli delle Forze dell’ordine. È una questione che merita risposte chiare”, ha dichiarato, invece, Luca Pantanella, segretario provinciale del sindacato di polizia Fsp. “Il sospetto che emerge è quello di un’amministrazione fin troppo indulgente nei confronti di ambienti antagonisti che alimentano una costante contrapposizione allo Stato e alle sue istituzioni. Mentre i poliziotti sono quotidianamente impegnati a difendere la legalità, non possiamo accettare che il patrimonio pubblico venga gestito senza un’attenta valutazione delle responsabilità e delle ricadute di determinate scelte”, ha aggiunto, concludendo che “la democrazia non è anarchia, la libertà non è assenza di regole e lo Stato non può essere considerato un nemico da combattere. Il sindaco e la sua Giunta chiariscano ai cittadini da quale parte intendano stare quando si parla di legalità, sicurezza e rispetto delle istituzioni. Perché chi amministra beni pubblici ha il dovere di tutelare l’interesse pubblico, non di alimentare ambiguità”.