Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale

Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia: cariche e idranti al corteo

Gli antagonisti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per partire in corteo ma sono stati fermati e fatti arretrare: si segnala l'uso del laser da parte dei manifestanti

Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia: cariche e idranti al corteo
00:00 00:00

Alle 18 è iniziata la manifestazione di Askatasuna contro il sequestro messo in atto questa mattina su ordine del prefetto di Torino. È stata una giornata scandita dalle minacce contro lo Stato, dagli insulti contro il sindaco e le forze dell'ordine. Il tam tam per l'adunata è iniziato fin dai primi minuti dopo l'ingresso della Digos nello stabile e all'orario prestabilito c'erano diverse persone in corso Regina Margherita, compresa Non una di meno. "Askatasuna vuol dire libertà. Il futuro comincia adesso", si legge in uno striscione che campeggia tra i manifestanti.

"Quella di questa sera è la nostra risposta: possono chiudere, sgomberare o arrestarci, ma ci troveranno sempre nelle strade. Sgomberare Askatasuna è la volontà chiara di un governo fascista di contrastare le manifestazioni oceaniche per la Palestina. A Meloni e a Piantedosi non è piaciuto, hanno risposto con lo sgombero di un centro sociale", hanno detto al microfono, aggiungendo che "oggi sarà un nuovo inizio, l'Asktasuna vive nelle strade e nelle lotte, non è solo quattro mura. Se non ci vogliono qui saremo nelle strade. Questa è una promessa. Noi non molliamo di un centimetro, siamo tutti Askatasuna".

La partenza del corteo è stata fermata sul nascere dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche di alleggerimento e idranti. Contro gli agenti i manifestanti hanno lanciato petardi e bottiglie.

Alcuni manifestanti in presidio di fronte al centro sociale hanno tentato di rientrare nell'edificio e sono stati respinti dal cordone di sicurezza delle forze di polizia, che ha utilizzato anche l'idrante. Una parte degli attivisti si è poi spostato verso il campus Einaudi, dove sono state fatte scritte sui muri, tra le quali "più sbirri morti".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica