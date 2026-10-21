Autotrasportatori, Salvini avverte: “Basta blocchi illegali”. In Campania chiuso un tratto di autostrada

La protesta degli autotrasportatori non si ferma. Ed è Matteo Salvini a intervenire direttamente, definendo la differenza tra le difficoltà di chi lavora e i blocchi stradali che stanno mettendo in ginocchio la circolazione in Campania. “Siamo vicini a tutti coloro che lavorano e ne capiamo la sofferenza”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a Radio Anch’io su Rai Radio1. Ma “altra cosa sono i blocchi illegali, altra cosa è danneggiare milioni di altri lavoratori”. Questa mattina, intorno alle 7, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il collegamento con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Roma. La manifestazione ha provocato tre chilometri di coda tra Caserta Nord e il bivio con la A30 in direzione Napoli e altri due chilometri tra la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma. Chiusi anche lo svincolo di Nocera Pagani in uscita e il collegamento tra la A1 e la SP1 Casoria per chi è diretto verso la statale Appia. Al centro della mobilitazione c’è il caro carburanti, che pesa soprattutto sulle piccole imprese di trasporto. Salvini ha denunciato le forti differenze di prezzo tra i distributori, osservando che in alcuni casi il gasolio costa meno in autostrada che nelle stazioni di servizio esterne. Il ministro ha ricordato di aver incontrato sia le associazioni di categoria sia i piccoli operatori, compresi quelli che possiedono soltanto uno o due mezzi.

Soltanto ieri il governo ha annunciato lo sblocco di circa 480 milioni di euro in crediti d’imposta destinati al settore, ma le risorse messe a disposizione non sono bastate a fermare le proteste. Ed è proprio sulla prosecuzione dei blocchi che Salvini alza i toni. Il ministro ricorda che a pagare le conseguenze delle interruzioni sono anche agricoltori, pescatori, pendolari, produttori e agenti di commercio, estranei alla vertenza. “Lì stiamo parlando di illegalità”, ha ribadito riferendosi ai blocchi sull’A1.

Una prima apertura è arrivata dalla Sicilia, dove si è deciso di revocare il fermo dopo il confronto con Salvini. In Campania, invece, la protesta è destinata a proseguire almeno fino al 27 ottobre, quando è previsto un nuovo tavolo al ministero delle Infrastrutture. Sarà quella l’occasione per verificare l’avvio dei pagamenti e valutare le altre richieste della categoria. Nel frattempo, sulle autostrade campane, i disagi continuano.