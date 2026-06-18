Bimba di 3 anni muore investita dalla madre. Tragedia a Reggio Calabria

Una tragedia che ha lasciato senza parole un intero paese si è verificata a Platì, nel Reggino, dove una bambina di appena tre anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente domestico. L'episodio è avvenuto nella serata del 16 giugno. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata colpita accidentalmente da un'automobile durante una manovra effettuata dalla madre. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non è stato possibile fare nulla.

La ricostruzione dei fatti

L'incidente si sarebbe verificato mentre la donna era alla guida della propria vettura e stava effettuando una retromarcia. In circostanze ancora oggetto di verifica, la bambina sarebbe stata investita dal mezzo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni della piccola sono apparse subito gravissime. Ogni tentativo di salvarle la vita si è purtroppo rivelato inutile.

Gli accertamenti dei Carabinieri

Dopo la tragedia sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. La Procura di Locri è stata informata dei fatti e ha seguito gli sviluppi delle verifiche svolte dagli investigatori. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare scenari diversi da quello di un tragico incidente. Le attività investigative proseguono per chiarire ogni dettaglio, ma al momento la ricostruzione sembrerebbe confermare la natura accidentale dell'episodio.

Una madre sotto choc

La donna, travolta dal dolore per quanto accaduto, sarebbe rimasta sotto choc dopo l'incidente. Una fatalità che ha distrutto una famiglia e che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti. La perdita della piccola Marisa ha generato un'ondata di commozione che in poche ore si è estesa ben oltre il nucleo familiare, coinvolgendo l'intera comunità locale.

Il dolore di Platì

Nei piccoli centri il dolore assume spesso una dimensione collettiva e quanto accaduto a Platì ne è una testimonianza. La notizia della morte della bambina ha profondamente colpito i residenti, che si sono stretti attorno alla famiglia in un momento di immensa sofferenza. In queste ore il paese vive un clima di silenzio e incredulità, mentre numerosi messaggi di vicinanza continuano ad arrivare ai familiari della piccola.

Il cordoglio del sindaco

A esprimere il sentimento della comunità è stato il sindaco Giovanni Sarica, che attraverso i social network ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia della bambina. "Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia Grillo-Perre per la tragica e prematura scomparsa della piccola Marisa". Nel suo messaggio il primo cittadino ha sottolineato come la perdita di una bambina rappresenti una ferita per tutta la comunità. "Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l'intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore".

Una tragedia che lascia senza parole

La morte della piccola Marisa ha sconvolto profondamente Platì e l'intero territorio circostante.