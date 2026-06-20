Chi è Francesca Valentino, la turista italiana morta nell'incendio scoppiato al resort di Santo Domingo

Nel terribile incendio che ha coinvolto un resort di Santo Domingo ha perso la vita una nostra connazionale, la 46enne Francesca Valentino. La donna si trovava in spiaggia, dove era fuggita per scampare alle fiamme, quando è stata travolta da un'ondata di fumo e ha inalato grandi quantità di monossido di carbonio.

Tutto è partito dal terribile incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach, in zona Bayahibe, una struttura che solitamente accoglie molti dei nostri connazionali in viaggio. Tra questi si trovava anche Francesca, che aveva raggiunto Santo Domingo con il marito.

A quanto pare la 46enne ha perso conoscenza dopo aver inalato il monossido di carbonio e non è stato possibile fare nulla per salvarla. La donna ha infatti avuto una letale crisi respiratoria. Francesca Valentino ha perso la vita in ospedale. Lì si è recato l'ambasciatore italiano, che ha incontrato il marito della signora, offrendogli piena assistenza.

Di Francesca sappiamo che aveva origini casertane. Stando a quanto riportato da Repubblica, dopo aver a lungo vissuto a Roma, dove ha insegnato danza e partecipato ad alcuni programmi televisivi, si era trasferita a Santo Domingo, innamorandosi di quella terra. Ha vissuto nel villaggio di Bayahibe, dove ha trovato l’amore della sua vita, col quale era sposata da 10 anni e ha avuto due bambine.

Da alcuni anni la donna era rientrata in Italia, a Caserta, dove aveva aperto un bed & breakfast. Non ha però mai dimenticato Santo Domingo, dove infatti si è recata per trascorrere le vacanze.

Grandissimo il dolore della famiglia e degli amici. La famiglia di Francesca aveva già dovuto affrontare un grave lutto. La donna ha infatti perduto la madre da piccola. Lo stesso infelice destino delle sue due figlie.

Intanto, sono ore frenetiche. L'ambasciata, unita ai dipendenti del resort, stanno cercando di seguire tutti gli italiani presenti nella struttura. Per il momento le autorità non riferiscono altre vittime legate al terribile incendio, anche se sono in corso dei controlli.

Da quanto sappiamo, nel resort dell'incendio erano ospitati 285 italiani. Altri connazionali si trovano invece in altre strutture ricettive legate al resort ma che non sono state interessate dall'incendio. In totale, si parla di 1700 persone evacuate per ragioni di sicurezza.

Intanto, il governo della Repubblica Dominicana ha mandato i suoi rappresentanti sul luogo

dell'incendio. A occuparsi della questione sarà il capo della protezione civile, insieme a due ministri. Ci sono state riunioni con l'ambasciata italiana finalizzate ad assistere al meglio tutti i turisti italiani coinvolti.