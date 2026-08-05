Disavventura per Igli Tare: l’ex ds rossonero derubato in treno nel viaggio di ritorno dai funerali di Baresi

Disavventura per Igli Tare, derubato del bagaglio sul treno Milano-Roma poche ore dopo aver presenziato alle esequie di Franco Baresi.

L’ex direttore sportivo di Lazio e Milan, tra i numerosi presenti ai funerali del leggendario capitano rossonero che si sono tenuti presso la basilica di Sant’Ambrogio, si trovava a bordo del convoglio per far ritorno nella Capitale, quando, sfruttando un attimo di disattenzione del dirigente, un malvivente è riuscito a sottrargli la borsa posizionata nella cappelliera sopra i sedili.

Resosi conto di esser stato vittima di un furto, Tare ha dovuto aspettare di raggiungere la stazione di Roma Termini per cercare di recuperare il proprio bagaglio, chiedendo aiuto agli uomini della polizia ferroviaria. L’intervento lampo delle forze dell’ordine è stato determinante: esaminando tempestivamente i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza dello scalo ferroviario, gli investigatori del compartimento Lazio hanno identificato il sospettato nel giro di pochissimi minuti. L’uomo è stato bloccato e tratto in arresto, e la refurtiva sottratta all’ex ds rossonero è stata restituita al legittimo proprietario.

L’episodio è stato reso pubblico dalla stessa Polfer attraverso le proprie pagine social, nelle quali, oltre al post, è comparsa anche una foto del dirigente albanese e della borsa recuperata grazie all’operato degli uomini in divisa. “Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera”, si legge nel breve post su Instagram.

“Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio”, prosegue la nota. “I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti”, si legge in conclusione, “l’uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario: quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi”.