Colpito più volte con i cocci di bottiglia: 21enne in gravissime condizioni a Roma

Mistero a Roma dove un uomo di 21 anni è stato ritrovato in gravissime condizioni all'interno di un'autovettura in via Lecce nei Marsi, a Villaggio Prenestino, nella periferia della Capitale. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Prenestino, dove i medici stanno tutt'ora cercando di salvargli la vita. Stando alle prime indagini, pare che sia stato colpito dai cocci di bottiglia. Sul caso stanno indagando gli uomini della Polizia di Stato.