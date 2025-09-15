La lite, poi la violenza "disumana". Chi sono i 3 bimbi che hanno massacrato un coetaneo

L'aggressione a Leonardo, un bimbo di 8 anni in un parco di Roma nel giorno del suo compleanno, è una di quelle notizie che non si vorrebbero leggere. Luigi Pascucci, responsabile dell’associazione che gestisce l'area verde alla Serpentara, è stato testimone dell'incredibile scena. " Abbiamo sentito un urlo nel parco. La festa era quasi finita e stavamo mettendo a posto. Uno dei bambini era stato preso a pugni e colpito con un tondino di ferro in faccia da tre ragazzini rom che sono fuggiti a casa ", ha spiegato l'uomo al Corriere della sera.

Sembrava un pomeriggio come un altro, una festa come un'altra come tante se ne organizzano nei parchi di Roma per i più piccoli, che in questo modo sono liberi di giocare e divertirsi mentre festeggiano. Tutto sembrava andare bene finché non si sono avvicinati tre ragazzini di etnia rom che vivono poco distante, nelle case popolari che si affacciano sul parco. " Volevano mangiare le pizzette, i bimbi gli hanno detto di no e loro sono tornati con un bastone ", ha spiegato uno dei testimoni. L'arma utilizzata contro il bambino era un paletto da cantiere, scagliato in faccia con forza. Leonardo è stato ferito al labbro e al viso, è già stato operato dai professionisti del reparto di chirurgia maxillo-facciale e rimandato a casa con una prognosi di 10 giorni. Non è però escluso che debba essere operato di nuovo.

" Non era mai successa una cosa del genere, mi hanno segnalato da tempo che proprio lì ci sono già stati contrasti fra gruppetti di ragazzini e adolescenti, ma niente di tutto questo ", ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del III Municipio, Matteo Zocchi, che è arrivato al parco poco dopo i fatti. Pascucci ha riferito di aver chiamato la polizia " vista la gravità delle ferite per i colpi che, a detta dei medici, sono stati inferti con una violenza disumana, il piccolo è stato operato e dovrà ripetere in futuro molte operazioni per la ricostruzione del viso ". Le autorità locali spiegano che " i residenti di quella zona ci hanno segnalato soprattutto furti ma episodi di aggressione come questi non si erano mai verificati ". A riconoscere i tre minori rom, che pare siano fratelli, sono stati proprio i bimbi che partecipavano alla festa, che li hanno individuati grazie alle immagini mostrate loro dalla polizia.

Serve tolleranza zero verso comportamenti del genere e un impegno concreto per il presidio dei nostri parchi e per l’educazione al rispetto fin dalla giovane età

", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in III