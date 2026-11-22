Gianni De Gennaro si è tolto la vita. Sono fermo da ore davanti al mistero di questo suicidio. Un uomo abituato a infinite pressioni, perché a questa non ha retto? Già a domandarlo mi pare di sapere troppo. Bisogna entrare nella testa di un grande poliziotto, chiamato a risolvere casi giganteschi, e non è un posto comodo. Chi fa quel mestiere sul serio non lavora in sacrestia. Per sapere deve andare dove le cose si sanno, e lì non trova gentiluomini. Prende informazioni, frequenta un poco di buono, stringe mani che a casa sua non entrerebbero mai. Lo fa per difendere lo Stato. Poi passano gli anni, cambia chi sfoglia i fascicoli. Quell’incontro era un’indagine o una complicità? Quel silenzio era prudenza o copertura? A distanza di trent’anni, sul foglio è rimasto il nome del poco di buono. Manca la voce con cui disse quella certa cosa, manca il tempo che il poliziotto aveva per decidere se credergli. E adesso prova tu a spiegare a uno che ha davanti quel foglio perché gli credesti.

Al contrario. Le mattonate le aveva sempre rette. La mafia combattuta accanto a Falcone, quando costava la pelle. Il G8 di Genova, la scuola Diaz, il processo in cui fu assolto dall’accusa di avere istigato l’ex questore a testimoniare il falso. Aveva un’armatura, e teneva. Ora i magistrati di Caltanissetta lo indagavano per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Lui, che era stato l’uomo di Falcone. Chissà se è questo che gli pesava. Era la sua vita letta al contrario, pagina per pagina.

A settantotto anni l’armatura non te la presta più nessuno. Non c’è la divisa, non c’è l’ufficio, non ci sono i tuoi ragazzi fuori dalla porta. Nella casa di campagna in Maremma è andato da solo. Per difendersi avrebbe dovuto parlare, lui che aveva passato l’esistenza a tacere per mestiere. Un poliziotto di quel rango ha in testa un archivio che non gli appartiene. Come si fa ad aprirlo per salvare sé stessi?

Ho letto che avrebbe voluto favorire Berlusconi e che avrebbe cercato di rovinarlo come ha chiarito il Giornale nei giorni scorsi. Eppure si parla degli stessi fogli, i verbali del pentito Cancemi finiti nel 1994 a un quotidiano. Nel luglio 2024, interrogato a Firenze, De Gennaro negò di averli mai posseduti e tanto meno passati al giornalista Giuseppe D’Avanzo. La sua posizione fu archiviata per prescrizione. Nessuna sentenza dice come andò. Di certo non c’è bisogno di sbriciolare altre accuse addosso a questo povero cadavere. I morti sono indifesi. Li puoi prendere a calci, non reagiscono, come i cani travolti da un camion.

Due domande. A Caltanissetta i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice aveva detto di no, la Procura aveva fatto appello. L’udienza era fissata per il primo dicembre. Sarebbe stato meglio se lo avessero arrestato? È orribile, lo so, ma me lo sono chiesto. E con tanti occhi puntati su di lui, qualcuno lo seguiva? Non so se avessero perquisito anche quella casa. Il giorno dopo è facile pretendere dagli altri che sapessero il giorno prima.

Confesso che già nei giorni scorsi avevo ripensato al suicidio di Raul Gardini. Avevo cenato con lui a casa sua, in piazza Belgioioso. Eravamo a tavola noi due soli. Di lì a poco era morto. Possibile che a cena non mi sia accorto di niente? Me lo sono domandato allora, me lo domando ancora. E se dopo tanti anni so così poco di un uomo con cui avevo appena diviso la tavola, che cosa posso pretendere di sapere di De Gennaro? Giulio Andreotti mi confidò di non averlo mai capito. Il giorno che Spadolini, presidente del Senato, gli fece recapitare il plico sull’inchiesta di Palermo, alla porta del suo appartamento, in corso Vittorio Emanuele, si presentò De Gennaro. Aveva una busta anche lui. Dentro c’erano elementi a discarico. A portarglieli a casa era proprio il poliziotto che aveva avuto tanta parte nell’indagine contro di lui. Lo stesso giorno, dunque, due plichi. In uno le accuse, nell’altro qualcosa con cui difendersi. Capisco che anche uno come Andreotti ci ripensasse ancora. C’era dell’altro. Sul caso di Bruno Contrada (condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, finché dopo Strasburgo la Cassazione dichiarò quella condanna priva di effetti penali) De Gennaro e l’allora capo della Polizia Vincenzo Parisi si erano combattuti senza risparmio. E chi fece l’elogio funebre di Parisi? De Gennaro. Così me la raccontò Andreotti. I due protagonisti sono morti e, dovunque siano, credo che il loro primo pensiero oggi non sia quello di leggere il mio articolo.

Anche Cossiga gli dedicò fulmini e saette, certe interrogazioni da levare il sonno. Poi De Gennaro ottenne di parlargli. Si spiegarono. E Cossiga gli chiese scusa davanti al Senato, nello stesso posto in cui lo aveva accusato.

Senza maniglia. Forse si era sentito attaccato dallo Stato. Ma lo Stato era lui. Che effetto fa, a 78 anni, sedersi dall’altra parte del tavolo e riconoscere, nelle domande che ti fanno, quelle che per una vita hai fatto tu? Che ne sappiamo noi? A me torna in mente De Gennaro sulla porta di Andreotti. Quel giorno aveva in mano qualcosa che poteva aiutare un altro. Per lui, in quella casa di campagna, avrei voluto anche solo una piccola maniglia cui aggrapparsi.