Nelle chiese i primi banchi spettano di solito alle autorità. Ieri a Santa Maria degli Angeli, in piazza Sant’Angelo, i posti che pesavano di più erano altri. Erano quelli delle vedove, dei genitori dei caduti e delle vittime del dovere, degli orfani che l’Onaomac (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, ndr) segue da quando una divisa è rimasta appesa per sempre. I Carabinieri festeggiano nello stesso giorno la Patrona, la Virgo Fidelis, e la Giornata dell’Orfano.

L’accostamento non è casuale. Non lo è nemmeno la data. Il 21 novembre la Chiesa celebra la Presentazione di Maria al Tempio. Per l’Arma è anche l’anniversario di Culqualber, Etiopia, 1941, dove il I Battaglione Carabinieri resistette fino a essere quasi annientato. Nel 1949 Pio XII proclamò la Patrona scegliendo la parola che l’Arma porta cucita addosso: fedeltà. «Nei secoli fedele». In una Milano che vive tra cortei, piazze tese e militari agli incroci, il motto non suona come un’iscrizione da caserma, ma come un mansionario.

La messa l’ha officiata l’arcivescovo Mario Delpini. Accanto alle famiglie il generale di Corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante dell’Interregionale «Pastrengo», il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e le autorità civili e militari.