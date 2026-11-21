L’ultimo saluto pubblico a Corrado Augias è iniziato questa mattina, 21 novembre, in Campidoglio. Dalle 10, nella Sala della Protomoteca, è stata aperta la camera ardente del giornalista, scrittore e conduttore televisivo, morto il 19 novembre all’età di 91 anni. Già prima dell’apertura si era formata una lunga fila di persone, oltre cento secondo quanto riferito dall’ANSA, desiderose di rendergli omaggio. Al centro della sala è stato allestito il feretro, un semplice cofano di legno sul quale sono state deposte rose rosse accompagnate da un biglietto con la scritta “la tua famiglia”. Accanto alla moglie Daniela Pasti, alla figlia Natalia, al genero Pietro Suber e ai nipoti, era presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La camera ardente resterà aperta fino alle 18, con ingresso dalla scalinata del Vignola.

La scelta della cerimonia privata

Per le esequie, invece, la famiglia ha scelto una strada diversa. I funerali saranno laici e si svolgeranno in forma strettamente privata ad Acqualoreto, piccola frazione del comune di Baschi, in provincia di Terni, in Umbria. Un luogo che negli anni era diventato una seconda casa per Augias e al quale era profondamente legato. A riferire la destinazione della cerimonia è stata Adnkronos, sulla base delle informazioni comunicate dai familiari. La data non è stata ancora fissata. Non ci sarà dunque un funerale aperto al pubblico: la famiglia ha deciso di riservare il momento dell’ultimo congedo alla cerchia più stretta, mentre per amici, colleghi e cittadini ci sarà un’altra occasione per ricordarlo a Roma.

La cremazione e le ultime volontà di Augias

Tra le disposizioni lasciate dal giornalista c’è anche quella relativa alla cremazione. Augias sarà cremato secondo le proprie volontà e l’urna con le sue ceneri sarà conservata proprio ad Acqualoreto. Dichiaratamente ateo, Augias aveva dedicato molte delle sue riflessioni pubbliche alla laicità, ai diritti civili e al tema del fine vita, sostenendo il valore dell’autodeterminazione. Negli ultimi giorni, aveva voluto salutare gli amici più cari e le persone della sua famiglia. Aveva anche espresso un pensiero che restituisce il suo rapporto con la fine della vita: “Non mi fa paura la morte, mi fa paura il morire. Voglio scegliere io quando e come andarmene”.

Il memoriale pubblico

Se il momento delle esequie resterà riservato, Roma avrà comunque un’occasione per ricordarlo pubblicamente. Sabato 28 novembre, alle 11, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, è in programma un memoriale. L’incontro avrà anche una dimensione musicale, con la partecipazione del compositore e pianista Nicola Piovani. Sono previsti inoltre interventi dei familiari, di Ezio Mauro e di altre persone che hanno condiviso con lui un tratto di vita e di lavoro. Altri omaggi, in presenza e in video, sono in via di definizione. Ci sarà poi un ultimo appuntamento televisivo con il pubblico che per anni lo ha seguito. Lunedì 23 novembre, in prima serata su La7, andrà in onda “Corrado Augias, Saluto di un Maestro”, una puntata speciale che il giornalista aveva contribuito a preparare personalmente prima della morte. Aveva scelto i brani da riproporre, indicato la sigla e persino la frase conclusiva. Aveva voluto che fosse trasmessa proprio di lunedì, il giorno della settimana al quale era legato il suo programma. Un congedo pensato da lui stesso, nel segno di quella lucidità e di quella cura per le parole che hanno accompagnato tutta la sua vita professionale.