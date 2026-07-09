Cos’è il reato di sfregio permanente contestato per l’aggressione a Milano

Prima la lite, poi il colpo al volto. È successo sulla banchina della M3 Duomo, a Milano, dove una ragazza di 23 anni è stata ferita alla guancia e al labbro con un coltellino. I fatti sono noti: secondo la ricostruzione degli investigatori, il 27enne arrestato in flagranza l’avrebbe affrontata dopo uno sguardo, urlandole “che cos’hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano”. Poi l’aggressione e la fuga, terminata poco dopo in via Torino, dove l’uomo è stato bloccato dalla polizia locale. La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Nelle prossime ore il pm chiederà al gip la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. Al momento, nel provvedimento di arresto l’accusa contestata è quella di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Cos'è il reato di sfregio permanente
Si tratta del cosiddetto reato di sfregio permanente, previsto dall’articolo 583-quinquies del codice penale. Non si tratta di una normale lesione personale: la norma punisce chi provoca a una persona una deformazione o comunque uno sfregio permanente del volto. La pena prevista è significativa: reclusione da 8 a 14 anni.
Il punto centrale, in casi come questo, è la permanenza del segno. Non basta quindi la ferita immediata, si tratta di un danno che modifica profondamente la simmetria e l’armonia complessiva del viso: sarà decisivo capire se il taglio abbia lasciato una cicatrice stabile, tale da alterare in modo permanente l’aspetto del viso della vittima. Per questo avranno un peso gli accertamenti medici e la valutazione sull’evoluzione della lesione.
Di recente, inoltre, è stata introdotta un’aggravante specifica quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna.Nel caso di Piazza Duomo, questa aggravante non risulta contestata nel primo provvedimento, ma potrebbe essere oggetto di valutazione. Così come potrebbe essere valutato il profilo dell’odio o della discriminazione religiosa e razziale, alla luce della frase che il 27enne avrebbe pronunciato prima dell’aggressione.