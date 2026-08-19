“Chi sta ricattando Ranucci?”. E il conduttore di Report querela il magistrato per il post su Facebook

Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook. Lo apprende l’ANSA da fonti vicine al giornalista. Forleo, consigliera della Corte d’appello di Roma, si è chiesta “Chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti costi mantenere il timone di Report (trasmissione del servizio pubblico) con la minaccia di spifferare le chat con “tutti”? E chi sono i “tutti” di cui parla?”. Dichiarazioni che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali.